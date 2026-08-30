【ＭＬＢ】メッツ・ソト復帰戦でまさか…自打球直撃の悲劇「すべてが頭をよぎった」
メッツのファン・ソト外野手（２７）が２９日（日本時間３０日）の本拠地アストロズ戦で約１か月ぶりに戦列復帰した。「２番・ＤＨ」で出場し、４打数１安打１打点。１―１の同点の６回一死二塁から均衡を破る右前適時打を放った。これが決勝打となってチームは６―２で勝利した。
このタイムリーが出る直前にはヒヤリとするシーンがあった。直球をファウルにしたが、自打球が右のスネ当てに直撃。ソトは顔をゆがめて足を引きずりながら歩き回り、バットを芝生に叩きつけた。トレーナーが慌てて駆け付け、患部をチェック。痛みは徐々に治まり、そのままプレーを続けた。
試合後、ソトは「すべてが頭をよぎった」と現地メディアに当時の心境を告白。「少しずつ良くなってきたし、『クソッ、気合で乗り切ろう。ここで時間をかけすぎないようにしよう』と思ったんだ。とにかくグラウンドに立っていなきゃいけないからね」と続けた。
ソトは左ふくらはぎの怪我で７月２５日（同２６日）に負傷者リスト（ＩＬ）入り。途中交代した前日２４日（同２６日）のドジャース戦を最後に、３１試合を欠場した。４月にも右ふくらはぎの負傷でＩＬ入りしており、１５試合を欠場。メッツ２年目の今季はアクシデントに悩まされている。