『VIVANT』第16話 物語は5年前から始まっていた 驚くべき“現実”が幕をあける…
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第16話が30日の今夜放送される。
【写真】『VIVANT』第15話に登場した“別班レディ”
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
■第16話あらすじ
野崎（阿部寛）の行方を追った乃木（堺雅人）は、東条（濱田岳）、チンギス（Barslkhagva Batbold）、佐野公安部長（坂東彌十郎）に接触し話を聞く。そして、佐野の口から語られたのは、野崎守の潜入捜査の真実だった。
一体何を目的としているのか。物語の中核を形成する5年前の物語が紐解かれ、野崎すら知り得ない現実が幕をあける…。
先行公開された写真には、スマホを見て驚愕の表情を浮かべている野崎の姿が収められている。彼が凝視する画面には一体何が写っているのか？そこには物語の始まりを写した“あるもの”が写っていた…。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】『VIVANT』第15話に登場した“別班レディ”
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
野崎（阿部寛）の行方を追った乃木（堺雅人）は、東条（濱田岳）、チンギス（Barslkhagva Batbold）、佐野公安部長（坂東彌十郎）に接触し話を聞く。そして、佐野の口から語られたのは、野崎守の潜入捜査の真実だった。
一体何を目的としているのか。物語の中核を形成する5年前の物語が紐解かれ、野崎すら知り得ない現実が幕をあける…。
先行公開された写真には、スマホを見て驚愕の表情を浮かべている野崎の姿が収められている。彼が凝視する画面には一体何が写っているのか？そこには物語の始まりを写した“あるもの”が写っていた…。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。