【FIBAワールドカップ予選】サウジアラビア代表 78−106 日本代表（日本時間8月28日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）

【映像】河村→八村の「神連携」（実際の様子）

バスケットボール日本代表のPF八村塁とPG河村勇輝（ともにロサンゼルス・クリッパーズ）が、華麗な連携でサウジアラビア代表を翻弄。日本が誇るNBAプレーヤー2人の共演に、ファンも大興奮となった。

日本代表は8月28日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」でサウジアラビア代表と対戦。序盤から試合の主導権を握った日本代表が、106−78の大差で勝利した。

圧巻の連携が飛び出したのは、第3クォーターの残り5分57秒だった。ゆっくりと相手コートへ攻め込む日本。SG西田優大（シーホース三河）からパスを受けた河村が、ドリブルでボールを運びながらサウジアラビアのディフェンスを揺さぶった。

その間、八村は右のコーナーでオサマ・アルバルガウィとマッチアップ。鋭いフェイントから一気にバックドアカットの動きでゴール下に走り込んでフリーになる。その動きを見逃さなかった河村は、すかさず正確なバウンドパスを供給。最後は八村がリバースレイアップでフィニッシュした。

八村の鋭い動き出しと、それを見逃さずにパスを通した河村。日本が誇るNBAプレーヤー2人の息の合った神連携に、敵地も騒然となった。

「八村の神ムーブに合わせられる河村もさすが」

ゲスト出演したバスケットボールYouTuberのともやんは「いやー！バックドア！綺麗なバックドア決まりましたね！」と大興奮。ABEMAのコメント欄やSNSでも、ファンから「八村無双」「八村の動きが異次元すぎる」「えぐいって」「うますぎる」「八村の神ムーブに合わせられる河村もさすが」「これが世界だとわかるプレーです」「NBAコンビが別格」「すんごいパスにすんごい動き」「NBAの時のプレースタイルのままできてるのいいね」など、両選手を称賛する声が相次いだ。

この日の八村は27分42秒のプレータイムで、両チームトップの29得点（フィールドゴール成功率78.57％）に加えて4リバウンド・2アシスト・3スティール・1ブロックを記録。一方の河村は16分26秒のプレータイムで、4得点・3リバウンド・9アシストのスタッツを残した。

日本が誇るNBAコンビの八村と河村は、続く8月31日のカタール戦（トヨタアリーナ東京）でも再び輝きを放てるか。期待したい。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）