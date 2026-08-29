9万回以上視聴され7,000以上の「いいね」を集めているのは、事故によって脚が動かなくなってしまった猫ちゃんが保護されてからの様子。視聴者からは「優しいパパとママに出会ってよかったね」「素敵なご家族に出会えて本当によかったです」「未来は明るいよ」と、優しいコメントが届いています。

【動画：『道路に座り込んでいた猫』を保護したら…涙あふれる『1年間の記録』】

脚が動かなかった猫

Instagramアカウント「まにぷ」に投稿されたのは、茶白猫のぷぷくんが保護されてから1年間の様子。投稿主さんが見つけたとき、ぷぷくんは道路に座り込んでいたそうです。動けずにいるところをすぐに保護し、おうちに連れ帰ったとのこと。

投稿主さんは、ぷぷくんの脚が動かないことに気づいたといいます。その後、神経損傷により、下半身に麻痺が判明したそう。病院では、この先も動かない可能性が高いと診断されてしまったそうです。

絶望したのち

診断を聞いたときは絶望してしまった投稿主さんでしたが、ぷぷくんがおいしそうにごはんを食べてくれて、少し安心したとのこと。しかし、下半身に麻痺があるということは、自力で排泄ができないということ。

投稿主さんが試行錯誤した結果、介助したりおむつを履かせたりして、なんとか元気に過ごせるようになったそうです。下半身麻痺による不自由さを、投稿主さんの愛情でカバーできたといえます。

姉猫ともパパさんとも仲良しに

順調におうちになじんでいったぷぷくんは、姉猫である三毛猫のまにちゃんともすぐに仲良くなったとのこと。まにちゃんは、最初からゼロ距離でぷぷくんを受け入れてくれたといいます。一緒に遊んだり、ぎゅっと抱きしめてくれたりしてくれるそうです。

また、投稿主さんのご主人であるパパさんも、ぷぷくんを家族として迎え入れてくれたとのこと。最初は里親を探すつもりだったそうですが、正式に家族にする覚悟を決めたそうです。1年後の今も脚は動かないそうですが、それでも幸せいっぱいに、めいっぱいやんちゃに暮らしているとのことですよ。

ぷぷくんを保護し、献身的にお世話をする投稿主さんには、視聴者から「猫は飼い主を選ぶと聞いた事があります」「出会いは偶然ではなく必然だったのかな」などのコメントも寄せられていました。

Instagramアカウント「まにぷ」には、まにちゃんとぷぷくんがのびのび暮らす様子がたくさん投稿されていますよ。今後のぷぷくんの成長も注目です！

写真・動画提供：Instagramアカウント「まにぷ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。