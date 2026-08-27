馬と乗り手が呼吸をひとつにして走る様子を「人馬一体」と表現しますが、どうやらその相棒は人間に限った話ではなかったもよう。千葉大学馬術部がXに投稿した、大きな馬の背中に小さな子猫が乗る姿を捉えた1枚の写真が、6万件を超える「いいね」が寄せられるなど、大きな注目を集めています。

写真には、馬の鞍の上に堂々と佇む子猫と、どこかリラックスした表情を浮かべる馬の姿が収められています。投稿には「馬も目を細めて満足げ」「綺麗な騎乗姿勢」といった声が寄せられ、多くの人々に癒やしを届けました。

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背中に子猫を乗せているのは、今年で12歳になった「松綾（しょうりょう）」ちゃん。同部で暮らす3頭の牝馬の中で一番年上のお姉さんです。

馬術部の担当者によると、松綾ちゃんは「人には厳しいですが他の動物には優しい性格で、ズバ抜けて知能が高いです。お顔がとっても可愛くて、性格も相まってファンが多いです」とのこと。動物に優しい松綾ちゃんだからこそ、小さな子猫も安心して背中を借りられたのかもしれません。

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そんな松綾ちゃんの背中に乗っている小さな子猫は、馬術部の厩舎に住み着いた母猫から生まれた子ども。現在は母猫と一緒に馬術部で暮らしており、新しい引き取り先を探しているところなのだそうです。

堂々と前を見据えて背筋を伸ばす子猫の凛々しさと、その重みを優しく受け止めながら、どこか心地よさそうに目を細める松綾ちゃんの佇まい。お互いへの信頼と優しさがにじみ出るような「猫馬一体」のツーショットは、SNSを通じて多くの人々の心をあたたかく包み込んでくれたようです。

＜記事化協力＞

千葉大学馬術部【千馬術部】（@tibajyutubu）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026082701.html