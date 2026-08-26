ブロガーのめとうさんの漫画「平日18時は変顔会議をする母と子」がインスタグラムで2300以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

息子も中学生になり、母親との関わり方にも変化が。帰宅後も別々の部屋で過ごすことが増えたため、極力会話を減らさない新ルールを作りました。それは…という内容で、読者からは「すてきな親子関係ですね」「ささいなことでもコミュニケーションをとるのって大事」などの声が上がっています。

親子をつなぐ、毎日の“変顔”

めとうさんは、インスタグラムやブログ「めとうさんの人生」などで作品を発表しています。めとうさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「平日18時は変顔会議をする母と子」を描いたきっかけを教えてください。

めとうさん「これといって最近大きな出来事がなかったので、『たまには普段の親子の様子でも描いてみようかな』という軽い気持ちで描きました。

私が黙って家事をしていると、息子が『何か嫌なことあった？』と心配して聞いてくれることがありますし、逆に息子が暗い顔をしていると、私も同じように声を掛けます。それくらいお互いがお互いを気に掛けているので、『黙っているけれど元気だよ』というサインとして、目が合ったら変顔をするようになりました。忙しいときは『大丈夫だよ』と毎回言葉で伝えるのも大変なので、お互いに安心できるちょっとした合図になっています」

Q.この新ルールを取り入れたことによって、どのような影響がありましたか。

めとうさん「しょうもないけんかが減りました。最近は一緒に過ごす時間が減ったこともあって、お互いの状況が分からず、何気ない一言ですれ違ったり衝突したりすることが増えていました。でも、『今は元気だよ』『今日はちょっと疲れているよ』といった状態を自然に共有できるようになったことで、お互いを理解しやすくなり、余計なすれ違いが減ったように感じています」

Q.息子さんとは、よくどのような会話をしていますか。

めとうさん「ゲームや音楽の話が多いですね。最近は学校での人間関係について話してくれることもあります」

Q.息子さんが悩みを打ち明けることもあるのでしょうか。

めとうさん「息子はあまり悩みを抱え込まないというか、切り替えが早いタイプです。本当に嫌なことがあったときだけ、小学生の頃から何度か話してくれました。何も話さないときは精神的に安定しているのかなと思い、こちらから聞きすぎないように気を付けています。でも、本人も気付かないうちに傷ついていたり、気にしていたりすることはきっとあると思うので、踏み込みすぎない距離感は意識しています。

学校で楽しかったことや面白かった出来事を、思い出したときに話してくれることもありますが、それほど多くはありません。友達に話して気持ちを整理できていることは、親のところまで持ち帰ってこないのかなと思っています。

それでも、『いつも気に掛けているよ』というサインだけは、親から出し続けることが大切だと思っています」

Q.これから息子さんには、どのような大人へと成長してほしいですか。

めとうさん「これからも誰かと気持ちを共有しながら、1人で抱え込まず、心健やかに過ごしてくれたらうれしいです。自分の心に余裕があるからこそ、人を思いやったり、困っている人を助けたり、優しく接したりできると思うので、そんな大人に成長してくれたらと思っています」

Q.漫画「平日18時は変顔会議をする母と子」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

めとうさん「『かわいい』『めとうさん親子の関係が好きです』といった、温かいコメントをたくさんいただきました。親子で自然に続けていることを描いただけなのに、共感してくださる方がいて、とてもありがたく感じています」