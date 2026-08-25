お留守番している大型犬の様子を、窓越しに確認してみたら…？想像を超えるブチギレ顔が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で39万回を超えて表示され、1.9万件のいいねが寄せられています。

【写真：留守番をした大型犬→窓の外から様子を見てみると、表情が…あまりにもわかりやすい『ブチギレ顔』】

大型犬にお留守番させたら…

Threadsアカウント「10yurinan01」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ベル」くんにお留守番をしてもらった時の光景です。飼い主さんが「どうしてるかな？」と窓の外から様子を覗いてみたら、ベルくんは窓の真ん前にお座りしていたそう。きっと寂しがって切ない表情を浮かべているのだろうと思いきや…？

わかりやすいブチギレ顔に爆笑！

なんとベルくんは目を吊り上げて、飼い主さんをギロリと睨みつけていたとか！ゴールデンレトリバーといえば愛嬌たっぷりで優しげなお顔をしているイメージがありますが、不機嫌アピールをするベルくんのお顔は怖すぎて、もはや別の動物のよう…。わかりやすすぎるブチギレ顔に、思わず笑ってしまいます。

こんな風にお留守番のたびに不機嫌MAXになられたら困ってしまいますが、きっと飼い主さんが大好きだからこそ置いて行かれたことへの怒りを隠せないのでしょう。そんなベルくんの気持ちを考えると、怒った顔すら愛おしくなりますね！

この投稿には「かわいいww」「凄い怒ってる(笑)」「感情表現が豊か」「笑ってしまいました」「なんで、置いてくの！？な感じが溢れてますね」「ゴルのこんなに目が吊り上がった表情初めて見ました」といったコメントが寄せられています。

表情豊かで可愛すぎる

普段のベルくんはゴールデンレトリバーらしい穏やかなお顔をしていて、ご機嫌な時にはニコッと笑顔を見せてくれることもあるそう。無邪気に笑っているベルくんの姿は、見ているこちらまでニコニコしてしまうほど可愛らしいです。

しかし不満があるとすぐ顔に出るタイプのようで、お留守番をさせた時やケージに入れた時には、普段とは別の犬のような険しいお顔に…。どうやらベルくんはものすごく感情や表情が豊かなようなので、これからも色々な表情を見せてくれそうですね！

ベルくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Threadsアカウント「10yurinan01」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「10yurinan01」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。