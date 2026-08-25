事故映像を検証…伝統の祭りで灯籠担ぎ手の高校生はさまれ死亡　主催「灯籠ぶつかる形式に戻した」…問われる安全管理　新潟・阿賀野市

24日、新潟・阿賀野市で行われた祭りの映像。

この直後、祭りの参加者が担いでいた灯籠と柱の間に挟まれ、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。

亡くなったのは18歳の男子高校生でした。

地元の夏に欠かせない伝統の祭りで、なぜ死亡事故が起きたのでしょうか。

「イット！」は25日、現地を取材しました。

FNNが入手したのは祭りで起きた事故の一部始終を記録した映像です。

24日夜、新潟・阿賀野市で行われた「水原まつり」。

祭りの中のイベントで大勢の参加者が灯籠を押し合っていた直後、男子高校生が亡くなる事故が起きました。

24日午後8時半前、警備中の警察官から「救急車を呼んでくれ」という通報が入ります。

亡くなったのは、祭りに参加していた高校3年生の新保慶人さん（18）。

頭から出血し、意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。

当時の状況を見た人は「AEDとか持ってきてたりとかあった」「（血は）頭、首らへん上半身ですかね」などと話しました。

事故が起きた「ザ・灯籠来舞」は各団体が作った灯籠を押し合い、チームワークや勇ましさなどを競うことで今年の一番灯籠を決めるもの。

阿賀野市観光協会のYouTubeには、このために地元に帰ってくる若者がいて、熱気あふれる勇壮な祭りとして愛されるイベントと紹介されています。

事故の直前には灯籠同士がぶつかり合う様子が確認できます。

灯籠は幅2メートル、奥行き1.2メートル、高さ2.4メートルほどの大きさで、亡くなった新保さんは灯籠の担ぎ手として祭りに参加していました。

しかし、灯籠を押し合う中でアーケードの柱に近づき、灯籠と柱の間に挟まれたとみられます。

他にも、祭りに参加していた30代の男性2人が指や頭にけがをしました。

FNNの取材では事故に気付いた人が静止を試みたということですが、灯籠の押し合いは、その後も1分間ほど続きました。

会場にいた人は「たぶん担ぎ手自体は気づいていない。それよりも押すことを意識しすぎて。後ろにいた人とか観客とかは気づいて。実際すぐ止まれないんですよね、ぶつかり合うと。取り締まりとかが笛ならして、やめれやめれってするんですけど」と話しました。

祭りを巡っては2年前にもけが人が出たため、灯籠を担ぐ人の数を制限するなど対策を進めてきました。

一夜明けた現場には手向けられた花が。

献花に訪れていたのは、新保さんの中学時代の同級生たちです。

中学時代の同級生は「クラスが同じで結構親しみやすい人だった。すぐ仲良くなれたし、今でもずっと仲良く遊んでたので」「最近会えていなかったので自分は。後悔もあったんで、会っておけば良かった」「朝テレビのニュース見てて本当にいなくなっちゃったんだなと。激しい祭りとは聞いてたので、水原まつり行くってなったら止めれはしたと思うんですけど」などと話しました。

今回の事故について、先ほど祭りの実行委員会でもある阿賀野市は、詳細な事故原因は現在調査中としたうえで、「実行委員会としてこの事態を強く受け止め、関係機関と協力して原因究明に努めてまいります」とコメントを出しました。

祭りの安全を巡ってはこれまでも、度々議論となってきました。

北海道・北見市で7月に行われた伝統の大綱引きの映像では、突然、綱が切れ、参加者たちが路上に倒れこみました。

綱は、直径約20cm、重さ1.5トンほどで、260人が二手に分かれて綱を引いていたといいます。

この事故で少なくとも十数人がけがをしました。

綱は30年以上前に新調されたもので、耐久性の点検などはしていなかったということです。

2025年に高知市で行われた「よさこい祭り」では、ステージの上に張られていた看板7枚が風にあおられて剥がれ落ち、看板にぶつかった1人がけがをしました。

2026年はぶつかってもけがをしないよう、ベニヤ板から布に変更しました。

新潟・阿賀野市の祭り会場で高校生が亡くなった事故。

26日に開催予定だった花火大会は延期になりました。

危機管理防災アドバイザー・田中章さんは、主催者側による安全管理の重要性を「過去にもお祭りでの死亡事故やけがをした事故があるが、全て安全配慮を問われてます。なぜ事故が起きてしまったのか、不慮の事故で安全配慮がされていたかは今後検証される」と指摘します。

地元商工会が先ほど、FNNの取材に応じました。

それによりますと、灯籠のイベントを巡って2024年にいざこざがあり、2025年は押し引きだけにしたそうです。

2026年、警備を強化したうえで従来のぶつかる形式に戻したということでした。

――当日はどんな安全対策がとられていたのでしょうか？

主催者側の阿賀野市によりますと、会場には警察官以外にも灯籠を担ぐ団体ごとに、「白法被」と呼ばれる警備担当を配置しました。灯籠同士の押し合いの際に、担ぎ手が決められたエリアを出ていないか笛を鳴らして警告を行うということです。

更に、アーケードの柱には厚手のクッションを巻き付けて対応していたということです。

危機管理防災アドバイザーの田中さんは検証すべき点について、「安全配慮を行っていても参加者などに周知が徹底されていたか、そして、確実にそれが実行されていたかが重要だ」と指摘しています。

例えば、危険を知らせるための笛についても、参加者などに意味が確実に伝わっていたかなどの検証の必要があるとしています。

事故原因については現在調査中ということですが、18歳の尊い命が失われました。

先ほどは同級生の皆さんの声もありましたし、ご本人と家族のことを思うと本当に言葉がありません。

今後、こうした悲惨な事故を繰り返さないためにも原因の究明がいま、求められています。