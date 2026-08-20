気象予報士の吉井明子(45)が、8月10日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】独特のアングルでワキ＆うなじ見せ これぞ「成熟した」オトナの魅力

デコルテ全開のボディスーツ、鮮やかブルーの肩ひもなし衣装でたっぷりとした美体を披露。「『週刊プレイボーイ』にインタビューと写真が掲載され、新しいデジタル写真集がリリースされます」とアピールした。「新しい、といっても、実はファースト写真集『Akiko』の撮影前に、テストシュートした私なのです。ドキドキ真面目顔の。心を決めて初めての撮影に臨んだものの、気持ちの奥に戸惑いもあり、最初はシャッターと同時に瞬きをしてしまいました。そんな私の揺れ動く気持ちを一緒に感じて頂けたら嬉しいです。」と撮影を振り返った。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。撮影時には編集部から「痩せないでください」とオーダーがあったことも明かした。自身については「45年もののヴィンテージ」と表現。「桜で言えば、成熟した今が一番見頃の時期だと思うので」と堂々とコメントしている。



同号は山田あいが表紙＆巻頭を担当。麻倉瑞季、青山ひかる、溝端葵、花咲楓香、真田まこと、天木じゅん、栗原もみじも登場している。



（よろず～ニュース編集部）