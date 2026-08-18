「こう言うのが見たかったのよ」『GTO』第5話、鬼塚英吉の“説教”に共感の声「珍しく鬼塚先生が正論を」「母親業について言及してくれた…」
俳優・反町隆史が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『GTO』（毎週月曜 後10：00）の第5話が17日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【場面カット】鬼塚に興味を抱き始める”大久保”宇梶剛士
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。50代となった鬼塚英吉が、新たな教室で向き合うのは、タブレットばかりを見つめ、生徒間や教師とのやり取りをデジタル上で行うことが“普通”となっている、いわば「令和の高校生」たち。
三者面談の中、田中航（及川桃利）が突如、退学届を取り出す。航本人は「うちの学校にいても楽しくないし、時間の無駄」とその理由を説明するが、鬼塚は到底納得できない。出向職員の龍之介（工藤阿須加）からの情報で、航が学校生活に必要な費用を滞納していることが判明した。
退学届を一向に受理しようとしない鬼塚にいら立ちを募らせる航は、あからさまに反抗的態度をとるようになる。ほかの生徒の前でも学校への悪態をつき、退学を宣言する。そんな航に鬼塚は「お前がこの学校にいたいようにしてやるよ！」と言い放ち、航の退学を阻止するための作戦を仕掛ける。
どの作戦も頑なな航の心を動かすことはできない。むしゃくしゃした気持ちを抱えたままの航は道中、別の学校の生徒を押し倒し、警察沙汰を起こしてしまう。警察署に駆けつけた鬼塚はそのまま航の家へ。航の母と対面する。迷惑をかけた鬼塚に対して頭を下げ、心配をかけた航に対しても謝罪の言葉を述べる母。
明るく振る舞おうとする母親に「あんたのそういうところが耐えられないんだよ！こっちは」と激昂する。その二人のやり取りを見ていた鬼塚の表情が変わった。「母親をあんた呼ばわりするほど偉えのか、お前。お前なんかよりお母さんのほうがよっぽど偉いんだよ！」「1日も欠かさず子どものためにメシ作って掃除や洗濯もしておまえに一銭もとらない。すげえと思わねえか」と問いかける。
「すいません！先生、私が悪い」と謝る母親を前に、鬼塚は「親はな、こうやって謝るんだよ！子どものためだったらなんだってすんだよ！それなのに見下したこと言ってんじゃねえ、ガキのくせに」と叱りつけた。
鬼塚の熱い言葉に視聴者からは「母親業について言及してくれた…」「これこれ！こう言うのが見たかったのよ」「泣ける、、鬼っちのお言葉、、」「珍しく鬼塚先生が正論を」「本当だよ、親の偉大さを知った方がいいよ」といったコメントが寄せられた。
それでも反抗的な態度をやめない航に、鬼塚は「最後の授業」だと教室に呼び出す。そこで鬼塚は航に自分を「殴れ」と言う。航の行き場のない感情を体で受け止める鬼塚。航は鬼塚を殴りながら、言えなかった本音を吐露していく。
自分の気持ちを吐き出しきった航は、怪我をさせた生徒に謝罪。三者面談では、奨学金をもらって、大学進学を目指すことを宣言するのだった。
【場面カット】鬼塚に興味を抱き始める”大久保”宇梶剛士
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。50代となった鬼塚英吉が、新たな教室で向き合うのは、タブレットばかりを見つめ、生徒間や教師とのやり取りをデジタル上で行うことが“普通”となっている、いわば「令和の高校生」たち。
退学届を一向に受理しようとしない鬼塚にいら立ちを募らせる航は、あからさまに反抗的態度をとるようになる。ほかの生徒の前でも学校への悪態をつき、退学を宣言する。そんな航に鬼塚は「お前がこの学校にいたいようにしてやるよ！」と言い放ち、航の退学を阻止するための作戦を仕掛ける。
どの作戦も頑なな航の心を動かすことはできない。むしゃくしゃした気持ちを抱えたままの航は道中、別の学校の生徒を押し倒し、警察沙汰を起こしてしまう。警察署に駆けつけた鬼塚はそのまま航の家へ。航の母と対面する。迷惑をかけた鬼塚に対して頭を下げ、心配をかけた航に対しても謝罪の言葉を述べる母。
明るく振る舞おうとする母親に「あんたのそういうところが耐えられないんだよ！こっちは」と激昂する。その二人のやり取りを見ていた鬼塚の表情が変わった。「母親をあんた呼ばわりするほど偉えのか、お前。お前なんかよりお母さんのほうがよっぽど偉いんだよ！」「1日も欠かさず子どものためにメシ作って掃除や洗濯もしておまえに一銭もとらない。すげえと思わねえか」と問いかける。
「すいません！先生、私が悪い」と謝る母親を前に、鬼塚は「親はな、こうやって謝るんだよ！子どものためだったらなんだってすんだよ！それなのに見下したこと言ってんじゃねえ、ガキのくせに」と叱りつけた。
鬼塚の熱い言葉に視聴者からは「母親業について言及してくれた…」「これこれ！こう言うのが見たかったのよ」「泣ける、、鬼っちのお言葉、、」「珍しく鬼塚先生が正論を」「本当だよ、親の偉大さを知った方がいいよ」といったコメントが寄せられた。
それでも反抗的な態度をやめない航に、鬼塚は「最後の授業」だと教室に呼び出す。そこで鬼塚は航に自分を「殴れ」と言う。航の行き場のない感情を体で受け止める鬼塚。航は鬼塚を殴りながら、言えなかった本音を吐露していく。
自分の気持ちを吐き出しきった航は、怪我をさせた生徒に謝罪。三者面談では、奨学金をもらって、大学進学を目指すことを宣言するのだった。