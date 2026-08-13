シャンソン歌手が明かす新宿ゴールデン街の闇「迷惑な外国人観光客」の知られざる実態
シャンソン歌手でドラァグクイーンのシルヴィアマンチェスター氏(すっぴん)が自身のYouTubeチャンネルで「How NOT to be THAT RUDE Sumimai-sorry Gaijins in Golden-Gai, Shinjuku, Tokyo (新宿ゴールデン街で迷惑インバウンド客にならず夜を楽しむ3つのコツ)」を公開した。動画では、新宿ゴールデン街で働く立場から、実体験に基づく「迷惑な外国人観光客」の実態を明かし、良い観光客でいるための3つのルールを提言している。
冒頭、実際の接客エピソードを踏まえたシルヴィア氏は、1つ目のルールとして売上への貢献を挙げた。「何兆ドルも落とせとは言わない」と前置きしつつ、1杯のお酒だけで長時間居座り、あろうことかトランプゲームを始める観光客の存在を問題視。数軒をはしごするなら1杯でも構わないが、長居するなら最低でも2杯は注文するべきだと苦言を呈した。
続いて、2つ目のルールとして店が掲げるテーマの尊重を挙げた。自身が働くバーはフレンチシャンソンをコンセプトにしているにもかかわらず、流行りのポップミュージックを流してほしいと要求する客に対し、「渋谷のナイトクラブに行け」と一蹴。店の雰囲気を無視する振る舞いに怒りを露わにした。
さらに、3つ目のルールとして周囲の空気を読むことの重要性を強く主張。常連客が静かに音楽を楽しんでいる空間で、執拗に自分好みの曲を要求する観光客に対して「郷に入っては郷に従え、それか郷になれ、なれないのなら郷に従え」と指摘し、周囲への配慮や店への敬意を欠く態度は許されないと断じた。最後には、観光地を訪れる際はその場の文化やルールを尊重することが不可欠であると説き、互いに気持ちよく過ごせる空間作りへの理解を求めた。
冒頭、実際の接客エピソードを踏まえたシルヴィア氏は、1つ目のルールとして売上への貢献を挙げた。「何兆ドルも落とせとは言わない」と前置きしつつ、1杯のお酒だけで長時間居座り、あろうことかトランプゲームを始める観光客の存在を問題視。数軒をはしごするなら1杯でも構わないが、長居するなら最低でも2杯は注文するべきだと苦言を呈した。
続いて、2つ目のルールとして店が掲げるテーマの尊重を挙げた。自身が働くバーはフレンチシャンソンをコンセプトにしているにもかかわらず、流行りのポップミュージックを流してほしいと要求する客に対し、「渋谷のナイトクラブに行け」と一蹴。店の雰囲気を無視する振る舞いに怒りを露わにした。
さらに、3つ目のルールとして周囲の空気を読むことの重要性を強く主張。常連客が静かに音楽を楽しんでいる空間で、執拗に自分好みの曲を要求する観光客に対して「郷に入っては郷に従え、それか郷になれ、なれないのなら郷に従え」と指摘し、周囲への配慮や店への敬意を欠く態度は許されないと断じた。最後には、観光地を訪れる際はその場の文化やルールを尊重することが不可欠であると説き、互いに気持ちよく過ごせる空間作りへの理解を求めた。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
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