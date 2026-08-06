リトグリ、新作アルバム『BREATH』先行曲「CHERRY COKE」8.19配信決定！ eill書き下ろしのラブソング
Little Glee Monsterが9月16日に発売するオリジナルアルバム『BREATH』より、新曲「CHERRY COKE」が8月19日に先行配信されることが決定した。
【写真】Little Glee Monster「CHERRY COKE」配信ジャケット
「CHERRY COKE」はシンガーソングライターeillによって書き下ろされたラブソングで、作詞にLittle Glee Monsterのメンバーの結海も参加。eillと結海の共作詞となる。Little Glee Monsterとして作詞したことは過去にもあるが、メンバーが1人だけで作詞に携わることは今回が初めて。新たな一面が引き出されたという、リトグリが奏でるラブソングだ。
9月16日発売のオリジナルアルバム『BREATH』は、今回発表されたシンガーソングライターeillによって書き下ろされた新曲「CHERRY COKE」のほか、「一輪」（TBS系 日曜劇場『ＧＩＦＴ』挿入歌）、「Pages」（テレビアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』オープニングテーマ）、「夢じゃないならなんなのさ」（テレビアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』エンディングテーマ）などのドラマやアニメの大型タイアップ曲に加え、新たな一面を魅せる新曲も新録し、Little Glee Monsterの根幹にあるハーモニーを軸に幅広い楽曲を収録。
また、アルバムのDISC2には過去曲を現体制で再録した楽曲を複数収録。さらに、昨年2025年11月8日、9日に幕張メッセイベントホールにて開催されたLittle Glee Monster Live 2025 “Voice”の2日目（11月9日公演）のライブ映像が全編収録されたブルーレイ＆DVDが同時リリースとなる。
Little Glee Monsterのオリジナルアルバム『BREATH』通常盤＋「Little Glee Monster Live 2025 “Voice”」初回仕様限定盤に加えて、完全生産限定盤にのみライブスチールを使用したPhotobook、Behind the scenesが収録された特典Discが付属。さらに、これらが一つにまとめられた豪華Special Package仕様となる。
なお、オリジナルアルバム『BREATH』のリリース後、全国15都市16公演の全国ホールツアー「Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH”」の開催を予定している。
Little Glee Monsterのオリジナルアルバム『BREATH』は、9月16日発売。新曲「CHERRY COKE」は8月19日先行配信。
全国ホールツアー「Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH”」のスケジュールは以下の通り。
＜Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH”＞
【日程・会場】
2026年
10月3日 東京：Shibuya LOVEZ
10月10日 静岡：富士市文化会館 ロゼシアター大ホール
10月25日 茨城：水戸市民会館 グロービスホール（大ホール）
11月1日 宮城：東京エレクトロンホール宮城
11月3日 秋田：あきた芸術劇場ミルハス
11月14日 奈良：なら100年会館 大ホール
11月15日 大阪：フェニーチェ堺 大ホール
11月21日 長野：ホクト文化ホール・大ホール
11月22日 石川：本多の森北電ホール
12月5日 熊本：市民会館シアーズホーム夢ホール
12月6日 福岡：福岡サンパレス
12月12日 岡山：倉敷市民会館
12月13日 広島：上野学園ホール
2027年
1月11日 愛知：Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
1月15日 北海道：カナモトホール（札幌市民ホール）
1月24日 東京：東京ガーデンシアター（有明）
【写真】Little Glee Monster「CHERRY COKE」配信ジャケット
「CHERRY COKE」はシンガーソングライターeillによって書き下ろされたラブソングで、作詞にLittle Glee Monsterのメンバーの結海も参加。eillと結海の共作詞となる。Little Glee Monsterとして作詞したことは過去にもあるが、メンバーが1人だけで作詞に携わることは今回が初めて。新たな一面が引き出されたという、リトグリが奏でるラブソングだ。
また、アルバムのDISC2には過去曲を現体制で再録した楽曲を複数収録。さらに、昨年2025年11月8日、9日に幕張メッセイベントホールにて開催されたLittle Glee Monster Live 2025 “Voice”の2日目（11月9日公演）のライブ映像が全編収録されたブルーレイ＆DVDが同時リリースとなる。
Little Glee Monsterのオリジナルアルバム『BREATH』通常盤＋「Little Glee Monster Live 2025 “Voice”」初回仕様限定盤に加えて、完全生産限定盤にのみライブスチールを使用したPhotobook、Behind the scenesが収録された特典Discが付属。さらに、これらが一つにまとめられた豪華Special Package仕様となる。
なお、オリジナルアルバム『BREATH』のリリース後、全国15都市16公演の全国ホールツアー「Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH”」の開催を予定している。
Little Glee Monsterのオリジナルアルバム『BREATH』は、9月16日発売。新曲「CHERRY COKE」は8月19日先行配信。
全国ホールツアー「Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH”」のスケジュールは以下の通り。
＜Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH”＞
【日程・会場】
2026年
10月3日 東京：Shibuya LOVEZ
10月10日 静岡：富士市文化会館 ロゼシアター大ホール
10月25日 茨城：水戸市民会館 グロービスホール（大ホール）
11月1日 宮城：東京エレクトロンホール宮城
11月3日 秋田：あきた芸術劇場ミルハス
11月14日 奈良：なら100年会館 大ホール
11月15日 大阪：フェニーチェ堺 大ホール
11月21日 長野：ホクト文化ホール・大ホール
11月22日 石川：本多の森北電ホール
12月5日 熊本：市民会館シアーズホーム夢ホール
12月6日 福岡：福岡サンパレス
12月12日 岡山：倉敷市民会館
12月13日 広島：上野学園ホール
2027年
1月11日 愛知：Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
1月15日 北海道：カナモトホール（札幌市民ホール）
1月24日 東京：東京ガーデンシアター（有明）