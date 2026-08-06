渡邊圭祐主演『2126年、海の星をさがして』 全国順次公開決定 全国版ポスター解禁
北海道釧路市を舞台にした渡邊圭祐主演の映画『2126年、海の星をさがして』が、釧路でのロングランヒットを経て、11月13日より全国順次公開されることが決定。併せて、全国版ポスターとヒロインを務める葵わかなのコメントが解禁された。
【写真】『2126年、海の星をさがして』場面カット
本作は、かつて熱中したRPGゲーム『G.G.O.』の続編の舞台誘致をきっかけに地元・釧路で再会した幼なじみたちが、街の未来のために奮闘する物語。監督は金子修介、脚本は梶原阿貴が担当する。
釧路市民の郷土愛（シビックプライド）醸成を目的に「釧路市シビックプライド醸成長編映像制作実行委員会」を組成し、映画制作による地域活性化、地方創生支援を目指したプロジェクト。劇中には、釧路港、新富士市場、釧路和商市場、釧路湿原、阿寒湖畔など、釧路市内の多彩な場所が登場し、広大な美しい自然、そしてノスタルジックな街並みなど、釧路の多面的な魅力が映像作品として色鮮やかに描き出されている。
主人公のゲームオタク・巌を、本作で映画初単独主演となる渡邊圭祐が演じる。ヒロイン・燈（あかり）を演じるのは葵わかな。二人に協力する幼なじみ役で上川周作と小西桜子が出演するほか、東京の不動産・金融コンサルタント役で萩原聖人、巌の母役で小林聡美が出演する。
3月20日から地元・イオンシネマ釧路で先行公開されると、当初3週間の予定が、公開4週目の週末も、公開1週目の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に次ぐランキング2位にとどまるなど大ヒットし、8週のロングランを記録した。
そんな好評を受け、この度本作が、11月13日より全国順次公開されることが決定。全国版ポスタービジュアル、ヒロインを務める葵わかなのコメントが到着した。
全国版ポスタービジュアルは、「あの日見た『未来』のつづきを…」というコピーと共に、渡邊、葵、上川、小西、萩原、小林らキャスト陣と、美しい夕陽が印象的なシーンを収めている。
劇中でヒロイン・燈の過去は詳しく明かされないが、演じた葵は「セリフにもある東京から地元に戻ってきたというところと離婚していたところ、燈の明るい性格もあってきっと彼女なりの大きな物語を終えて、ある意味燃え尽きた気持ちもあって戻ってきたのかなと想像していました。燈も、釧路や幼馴染たちにたくさん救われていたんだと思います」とコメント。
そして「無鉄砲でもやってみよう！と踏み出す瞬発力があるキャラクターなので、物語をどんどん進められるように意識しました」と振り返り、「大切な場所、懐かしい場所だけではない地元。彼らなりのやり方で奮闘する姿を応援してもらえればと思います！」と呼びかけた。
映画『2126年、海の星をさがして』は、11月13日より池袋HUMAXシネマズほかにて全国順次公開。
※葵わかなのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■葵わかな（海藤燈役）
――演じた燈の過去は詳しくは描かれていないですが、どのように考えて演じられましたか？
セリフにもある東京から地元に戻ってきたというところと離婚していたところ、燈の明るい性格もあってきっと彼女なりの大きな物語を終えて、ある意味燃え尽きた気持ちもあって戻ってきたのかなと想像していました。燈も、釧路や幼馴染たちにたくさん救われていたんだと思います。
――本作での燈の役割をどう捉えましたか？
無鉄砲でもやってみよう！と踏み出す瞬発力があるキャラクターなので、物語をどんどん進められるように意識しました。
――印象的だった釧路でのロケ地がありましたら教えてください。
ノロッコ号に乗って釧路湿原を眺めながらの撮影は、開放感と壮大な景色に楽しみながら撮影できました。
――観客にメッセージをお願いします。
誰にとっても地元というのは特別な場所だと思います。きっと地元がある方みなさんには登場人物たちの心はよくわかってもらえるものではないかと思います。大切な場所、懐かしい場所だけではない地元。彼らなりのやり方で奮闘する姿を応援してもらえればと思います！ ぜひ劇場でご覧ください！
【写真】『2126年、海の星をさがして』場面カット
本作は、かつて熱中したRPGゲーム『G.G.O.』の続編の舞台誘致をきっかけに地元・釧路で再会した幼なじみたちが、街の未来のために奮闘する物語。監督は金子修介、脚本は梶原阿貴が担当する。
主人公のゲームオタク・巌を、本作で映画初単独主演となる渡邊圭祐が演じる。ヒロイン・燈（あかり）を演じるのは葵わかな。二人に協力する幼なじみ役で上川周作と小西桜子が出演するほか、東京の不動産・金融コンサルタント役で萩原聖人、巌の母役で小林聡美が出演する。
3月20日から地元・イオンシネマ釧路で先行公開されると、当初3週間の予定が、公開4週目の週末も、公開1週目の『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に次ぐランキング2位にとどまるなど大ヒットし、8週のロングランを記録した。
そんな好評を受け、この度本作が、11月13日より全国順次公開されることが決定。全国版ポスタービジュアル、ヒロインを務める葵わかなのコメントが到着した。
全国版ポスタービジュアルは、「あの日見た『未来』のつづきを…」というコピーと共に、渡邊、葵、上川、小西、萩原、小林らキャスト陣と、美しい夕陽が印象的なシーンを収めている。
劇中でヒロイン・燈の過去は詳しく明かされないが、演じた葵は「セリフにもある東京から地元に戻ってきたというところと離婚していたところ、燈の明るい性格もあってきっと彼女なりの大きな物語を終えて、ある意味燃え尽きた気持ちもあって戻ってきたのかなと想像していました。燈も、釧路や幼馴染たちにたくさん救われていたんだと思います」とコメント。
そして「無鉄砲でもやってみよう！と踏み出す瞬発力があるキャラクターなので、物語をどんどん進められるように意識しました」と振り返り、「大切な場所、懐かしい場所だけではない地元。彼らなりのやり方で奮闘する姿を応援してもらえればと思います！」と呼びかけた。
映画『2126年、海の星をさがして』は、11月13日より池袋HUMAXシネマズほかにて全国順次公開。
※葵わかなのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■葵わかな（海藤燈役）
――演じた燈の過去は詳しくは描かれていないですが、どのように考えて演じられましたか？
セリフにもある東京から地元に戻ってきたというところと離婚していたところ、燈の明るい性格もあってきっと彼女なりの大きな物語を終えて、ある意味燃え尽きた気持ちもあって戻ってきたのかなと想像していました。燈も、釧路や幼馴染たちにたくさん救われていたんだと思います。
――本作での燈の役割をどう捉えましたか？
無鉄砲でもやってみよう！と踏み出す瞬発力があるキャラクターなので、物語をどんどん進められるように意識しました。
――印象的だった釧路でのロケ地がありましたら教えてください。
ノロッコ号に乗って釧路湿原を眺めながらの撮影は、開放感と壮大な景色に楽しみながら撮影できました。
――観客にメッセージをお願いします。
誰にとっても地元というのは特別な場所だと思います。きっと地元がある方みなさんには登場人物たちの心はよくわかってもらえるものではないかと思います。大切な場所、懐かしい場所だけではない地元。彼らなりのやり方で奮闘する姿を応援してもらえればと思います！ ぜひ劇場でご覧ください！