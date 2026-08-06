パソコン作業をしながら愛猫・うにくんをなでたり、何度も“猫吸い”を楽しんでいた飼い主さん。しかし、うにくんは我慢の限界だったのか、腕を抱え込んで甘噛みで反撃。その微笑ましい攻防を収めた投稿は72万表示を超えて注目を集め、「やめろにゃ～」「吸いすぎ注意ですね（笑）」「甘噛みなら愛情表現ですね」といった、思わず笑顔になるコメントが寄せられています。

【動画：パソコン作業中、近くにいた愛猫→何度も『猫吸い』をしていると…笑ってしまう展開】

猫吸いをしたら…まさかの反撃！？

Xアカウント「こぴ」に投稿されたのは、愛猫・うにくんとの微笑ましいやり取りです。

その日、飼い主さんはパソコン作業をしながら、そばでくつろぐうにくんの体へ顔をうずめて“猫吸い”をしていたのだそう。さらに優しくなでながら、幸せなひとときを満喫していました。

ところが、何度も猫吸いをされたうにくんは突然スイッチが入ったように、飼い主さんの腕へ「かぷり」。

思わぬ反撃に飼い主さんは「すみません」と謝りますが、うにくんは飼い主さんの左腕を両前足でしっかり抱え込み…そのまま再びかぷり。

「あっ」「もうしません…」と再度謝っても攻撃は止まらず、飼い主さんは思わず腕を下ろすことになったのでした。

「落ち着いて…」となだめるも最後まで遊びモード

その後、飼い主さんは「落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて…」と優しくなでながら、うにくんをなだめます。

しかし、うにくんの遊びスイッチはすっかりオンになってしまった様子。最後まで飼い主さんの腕にじゃれつき、噛みつこうとする姿を見せていました。

とはいえ、うにくんの様子からは本気で攻撃しているというより、遊びの延長のようにも見えます。怒っているようでいて、どこか愛らしさも感じられる攻防に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

こちらの投稿には、「やめろにゃ～」「乗っかりすぎ、吸いすぎ注意ですね笑」「猫吸いにおこwかわいい」「甘噛みくらいなら愛情表現ですよ」「反省もこめて甘んじて受け入れる（噛まれる）時の顔ときたら」「怒らせて相手をしてくれなくならないように、ほどほどにしましょうね」といったコメントが寄せられました。

Xアカウント「こぴ」では、うにくんとの癒やしあふれる日常が数多く投稿されています。

うにくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「こぴ」さま

執筆：わたなべはるこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。