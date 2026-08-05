5人組アイドル「ルルネージュ」は5日、今年1月に加入したメンバー・渚一夏によるグループの活動ルールに反する重大な契約違反が確認されたとして、脱退するとともに所属契約を終了することをグループのXで発表した。

同グループは文書の画像を投稿し「所属メンバーの契約終了およびにグループ脱退に関するお知らせ」とし「渚一夏につきまして、グループの活動ルールに反する重大な契約違反が確認されたため、本日付でグループを脱退するとともに、所属契約を終了することとなりました」と発表した。

今回の一件に「日頃より応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様には、突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

また「本人とも協議を重ねた結果、今後のグループ活動の継続は困難であると判断し、このような結論に至りました」と経緯を説明した。

今後については「これまで応援してくださった皆様には感謝申し上げますとともに、今後は残るメンバー、スタッフ一同、より一層信頼されるグループを目指して活動してまいります」とした。

そして「なお、本件に関しまして、メンバーおよびスタッフへの憶測に基づくお問い合わせや詮索、誹謗中傷等はお控えくださいますようお願い申し上げます」などと呼び掛けた。