トラック運転手でインフルエンサーのトラックめいめいさんは8月4日、自身のXを更新。「常温で寝かせた」カレーを食べたことを報告し、心配の声が寄せられています。（サムネイル画像出典：トラックめいめいさん公式Xより）

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トラック運転手でインフルエンサーのトラックめいめいさんは8月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。「常温で寝かせた」カレーを食べたことを報告したところ「普通にやめた方がいいかと」「かなりやばそう…」といった声が寄せられています。

【写真】「常温で寝かせた」カレーを食べるトラックめいめい

「さすがに…ネタでしょ？」

トラックめいめいさんは「いま帰宅したので、丸一日ほど“常温で寝かせた"カレーいただきます」と報告。カレーをすくったスプーンを手に持った自撮りショットを公開しました。X上では、心配や驚きの声が上がっています。

この投稿には「普通にやめた方がいいかと」「この時期の常温は危険」「かなりやばそう…」「だ、ダ、大丈夫なのか??」「お腹壊すぞ！」「さすがに…ネタでしょ？」といったコメントが寄せられました。

「“開放感"というスパイスを効かせた特製『手作りカレー』」

3日の投稿で「“開放感"というスパイスを効かせた特製『手作りカレー』試食してみます」と、野外でカレーを作ったことを報告していたトラックめいめいさん。また、4日の投稿では「“常温保存したカレー"が心配なので早めの帰宅を目指して行ってきます」とつづっていました。

(文:堀井 ユウ)