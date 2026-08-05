「かなりやばそう…」インフルエンサー、「常温で寝かせた」カレーを食べる。「普通にやめた方がいいかと」
トラック運転手でインフルエンサーのトラックめいめいさんは8月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。「常温で寝かせた」カレーを食べたことを報告したところ「普通にやめた方がいいかと」「かなりやばそう…」といった声が寄せられています。
【写真】「常温で寝かせた」カレーを食べるトラックめいめい
この投稿には「普通にやめた方がいいかと」「この時期の常温は危険」「かなりやばそう…」「だ、ダ、大丈夫なのか??」「お腹壊すぞ！」「さすがに…ネタでしょ？」といったコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「常温で寝かせた」カレーを食べるトラックめいめい
「さすがに…ネタでしょ？」トラックめいめいさんは「いま帰宅したので、丸一日ほど“常温で寝かせた"カレーいただきます」と報告。カレーをすくったスプーンを手に持った自撮りショットを公開しました。X上では、心配や驚きの声が上がっています。
「“開放感"というスパイスを効かせた特製『手作りカレー』」3日の投稿で「“開放感"というスパイスを効かせた特製『手作りカレー』試食してみます」と、野外でカレーを作ったことを報告していたトラックめいめいさん。また、4日の投稿では「“常温保存したカレー"が心配なので早めの帰宅を目指して行ってきます」とつづっていました。
(文:堀井 ユウ)