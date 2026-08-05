山賢人＆志尊淳＆神尾楓珠、互いに絶賛し大照れ「こんな面と向かって褒められるってない」
俳優の山賢人、志尊淳、神尾楓珠が5日、都内で行われた映画『キングダム 魂の決戦』特大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。キャスト同士が撮影を通じて感じたお互いの魅力やすごみを語り合い、照れ笑いを浮かべる一幕があった。
【写真】キリッした表情で⋯拱手ポーズをする山賢人
山は志尊演じる蒙恬について「じゅんじゅん（志尊）の蒙恬は、キングダムではなかなかない、ゆるさと涼しさみたいなのをいい感じにしているのがすごいいいなと思って」と絶賛。志尊は「こんな面と向かって褒められるってない」と素で照れる様子を見せた。
また志尊から「賢人の存在が良かったです」「賢人のためだったらみんな頑張るっていう思いが集まってこのものができてる」と熱いリスペクトを向けられると、山も思わず笑み。さらにMCの南海キャンディーズ・山里亮太に「信じゃん！」と称賛されると、なんとも言えぬ表情で大照れ。山里に「こんなにすごい役者さんなのに2人も褒められ慣れてない！」とツッコまれ、大きな笑いが起こっていた。
続いて神尾演じる王賁についても、山は「神尾くんの王賁もかっこよかったっすね。2人（信と王賁）ってすごいバチバチ揉めてる会話の感じじゃないですか。さっきの『蟻が…』（王賁のセリフ）1つとってもそうですけど、冷たいんだけど実は好きじゃんみたいな感じを絶妙にこう表現してて、いいな」と大絶賛。
これを受けた神尾は「僕は王賁っていう役を作るときにまず基準にしたのがやっぱ賢人くんのシーンだったので」と明かし、実際の撮影で山の演技を目の当たりにした瞬間を振り返って「そうやって作ってきたけど、やっぱり『うわぁ〜…信がいる…』ってなっちゃいました」と当時の衝撃を告白。互いへの高いリスペクトと絆が垣間見えるやり取りに、会場は温かい雰囲気に包まれた。
本作は、原泰久氏による同名漫画（集英社「週刊ヤングジャンプ」にて連載中）を実写化した映画『キングダム』シリーズの最新作。原作屈指の人気エピソード「合従軍編」をもとに、秦国へ侵攻する六国連合軍と、国の存亡を懸けて迎え撃つ秦軍との大攻防戦を描く。
【写真】キリッした表情で⋯拱手ポーズをする山賢人
山は志尊演じる蒙恬について「じゅんじゅん（志尊）の蒙恬は、キングダムではなかなかない、ゆるさと涼しさみたいなのをいい感じにしているのがすごいいいなと思って」と絶賛。志尊は「こんな面と向かって褒められるってない」と素で照れる様子を見せた。
続いて神尾演じる王賁についても、山は「神尾くんの王賁もかっこよかったっすね。2人（信と王賁）ってすごいバチバチ揉めてる会話の感じじゃないですか。さっきの『蟻が…』（王賁のセリフ）1つとってもそうですけど、冷たいんだけど実は好きじゃんみたいな感じを絶妙にこう表現してて、いいな」と大絶賛。
これを受けた神尾は「僕は王賁っていう役を作るときにまず基準にしたのがやっぱ賢人くんのシーンだったので」と明かし、実際の撮影で山の演技を目の当たりにした瞬間を振り返って「そうやって作ってきたけど、やっぱり『うわぁ〜…信がいる…』ってなっちゃいました」と当時の衝撃を告白。互いへの高いリスペクトと絆が垣間見えるやり取りに、会場は温かい雰囲気に包まれた。
本作は、原泰久氏による同名漫画（集英社「週刊ヤングジャンプ」にて連載中）を実写化した映画『キングダム』シリーズの最新作。原作屈指の人気エピソード「合従軍編」をもとに、秦国へ侵攻する六国連合軍と、国の存亡を懸けて迎え撃つ秦軍との大攻防戦を描く。