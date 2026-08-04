「味噌たれにとろみが出てきましたね」レンジで作るほくほく冷凍里芋の胡麻味噌和え
料理YouTubeチャンネル「from50 ～50歳からの挑戦～」が、「レンジで簡単！冷凍里芋の胡麻味噌和え」と題した動画を公開しました。包丁や火を一切使わず、電子レンジだけで手軽に作れる副菜のレシピを紹介しています。
ボウルにみりん、砂糖、味噌、すりごまを入れて混ぜ合わせ、特製の味噌ダレを作ります。そこに解凍した冷凍里芋を加えてしっかりと絡ませたら、ラップをして600Wの電子レンジで約2分加熱します。
一度取り出して全体を混ぜ合わせると、熱が入った味噌ダレには食欲をそそる程よいとろみが。さらに風味豊かな「いり胡麻」を加え、再びレンジで約1分加熱します。最後に器へ美しく盛り付け、残ったとろとろのタレをたっぷりと回しかけて薬味ネギを添えれば完成です。
忙しい日のあと一品や、お弁当のおかずにもぴったりなこのアイデア。冷凍里芋をストックしておけばいつでも手軽に作れるので、ぜひ日々の献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・冷凍里芋 200g
・みりん 大さじ2杯
・砂糖 大さじ1杯
・すりごま 大さじ1杯
・いり胡麻 大さじ1杯
・味噌 大さじ1杯
・薬味ネギ お好みで
［作り方］
1. 耐熱ボウルにみりん、砂糖、味噌を入れて、味噌がある程度溶けるまでしっかりと混ぜ合わせる。
2. すりごまを加えてさらに混ぜる。
3. 解凍した冷凍里芋を加え、タレとしっかり絡める。
4. ボウルにラップをかけ、600Wの電子レンジで約2分加熱する。
5. 一度取り出し、全体を混ぜ合わせる。
6. いり胡麻を加え、再びラップをして600Wのレンジで約1分加熱する。
7. 加熱が終わったら全体を混ぜ合わせ、お皿に盛り付ける。
8. ボウルに残ったタレをかけ、お好みで薬味ネギを添える。
ボウルにみりん、砂糖、味噌、すりごまを入れて混ぜ合わせ、特製の味噌ダレを作ります。そこに解凍した冷凍里芋を加えてしっかりと絡ませたら、ラップをして600Wの電子レンジで約2分加熱します。
一度取り出して全体を混ぜ合わせると、熱が入った味噌ダレには食欲をそそる程よいとろみが。さらに風味豊かな「いり胡麻」を加え、再びレンジで約1分加熱します。最後に器へ美しく盛り付け、残ったとろとろのタレをたっぷりと回しかけて薬味ネギを添えれば完成です。
忙しい日のあと一品や、お弁当のおかずにもぴったりなこのアイデア。冷凍里芋をストックしておけばいつでも手軽に作れるので、ぜひ日々の献立に取り入れてみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・冷凍里芋 200g
・みりん 大さじ2杯
・砂糖 大さじ1杯
・すりごま 大さじ1杯
・いり胡麻 大さじ1杯
・味噌 大さじ1杯
・薬味ネギ お好みで
［作り方］
1. 耐熱ボウルにみりん、砂糖、味噌を入れて、味噌がある程度溶けるまでしっかりと混ぜ合わせる。
2. すりごまを加えてさらに混ぜる。
3. 解凍した冷凍里芋を加え、タレとしっかり絡める。
4. ボウルにラップをかけ、600Wの電子レンジで約2分加熱する。
5. 一度取り出し、全体を混ぜ合わせる。
6. いり胡麻を加え、再びラップをして600Wのレンジで約1分加熱する。
7. 加熱が終わったら全体を混ぜ合わせ、お皿に盛り付ける。
8. ボウルに残ったタレをかけ、お好みで薬味ネギを添える。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
“A challenge from 50 years old “～50歳からの挑戦～ とうとう、50歳を超えてしまい、今まで、出来なかった事に挑戦していきます。ゲーム・料理・多種スポーツ・釣りなどなど！とにかく何でもchallenge 今を精一杯生きよう。
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