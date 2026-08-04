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“A challenge from 50 years old “～50歳からの挑戦～ とうとう、50歳を超えてしまい、今まで、出来なかった事に挑戦していきます。ゲーム・料理・多種スポーツ・釣りなどなど！とにかく何でもchallenge 今を精一杯生きよう。