チェーンソーもって待ち伏せする女　親族の腹部を突き刺す　襲われた理由に“心当たりなし”　栃木・宇都宮市

栃木県宇都宮市の駐車場で、60代男性がチェーンソーで襲われる事件が発生し、36歳の容疑者が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された。容疑者は現場周辺で待ち伏せしていたとみられ、男性は腹部や腕に軽傷を負った。警察は親族関係にある2人の間で何があったのか、詳しい経緯を調べている。

「チェーンソーで切りつけ」通報

日曜日の昼下がり、栃木県宇都宮市の駐車場で耳を疑うような事件が発生した。

110番通報は「チェーンソーで切りつけられた」という内容だ。

無職の永田望容疑者36歳が現行犯で逮捕された。

小型のチェーンソーで60代の男性を殺害しようとした疑いが持たれている。

待ち伏せし男性の腹を突き刺す

警察によると、永田容疑者は持参したチェーンソーとともに現場周辺で待ち伏せしていたとみられ、男性が現れると突然、おなかを突き刺したという。

男性は永田容疑者の親族で、おなかと右腕に軽いケガをした。

その後、男性は自ら警察に通報した。

調べに対し永田容疑者は「言いたくありません」と供述している。

一方男性は“襲われる理由に心当たりはなく、突然襲われた”と説明しているという。

警察は、永田容疑者がなぜチェーンソーを持っていたかなど、犯行に至った経緯を調べている。

（「イット！」8月3日放送より）