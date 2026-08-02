米データ企業が紹介

米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、本拠地レッドソックス戦に2-3で敗れた。山本由伸投手の好投も実らず。試合終了から約10分後に米国の敏腕記者は、ドジャースが昨季まで2年連続サイ・ヤング賞に輝いているタリク・スクーバル投手（タイガース）をトレードで獲得すると報道。大谷翔平投手との共闘は、メジャーの歴史に史上初を刻むことになる。

スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が自身のXを更新。ドジャースがスクーバルをトレードで獲得する最終局面にあると伝えた。タイガースにはリバー・ライアン、ブレイディ・スミスの両投手、ザイア・ホープ外野手を放出するとしている。

米データ企業「オプタスタッツ」は、大谷とスクーバルの共闘で誕生する史上初を紹介。公式Xに、「MLB史上初めて、直近2シーズンでMVPを受賞した選手（ショウヘイ・オオタニ）と、直近2シーズンでサイ・ヤング賞を受賞した選手（タリク・スクーバル）が同じチームでプレーすることになる」とつづった。X上の米国ファンから様々な声が上がった。

「これは現実離れしているよ」

「勘弁してくれ」

「リーグは終わったな」

「やめてくれ」

「歴史的だ」

「しかも直近2シーズンでワールドシリーズ制覇しているからね」

スクーバルは2024年に18勝、防御率2.39、228奪三振と圧倒的な成績を残し、満票でサイ・ヤング賞に。昨年もリーグ1位の防御率2.21をマークした。今季は16試合登板で7勝5敗、防御率2.79の数字を残している。



（THE ANSWER編集部）