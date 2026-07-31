消費減税をめぐり、自民党内から異論が相次いでいます。減税の恩恵もある一方で、私たちの身近なお店を取材すると、ある悩みが浮き彫りになりました。

■「下げるのが筋なんですけど…」 店頭価格変えず少しでも利益に

31日午前、お弁当店「まごころ大郄」は大忙し。できたての焼きそばに、焼き肉を豪快に盛り付けた弁当で昼時にそなえます。一番人気は「日替わり幕の内弁当」。おかずが8品入って税込み850円です。

お客さん（70代）

「この値段でこの量、もう感謝しかない」

ただ、店長は消費税について、不安を抱えています。

30日、高市総理は来年4月から2年間、飲食料品の消費税率を1％に引き下げる方針を表明。これにより、お弁当などの店頭価格も4月以降は値下がりするはずですが…。

まごころ大郄・大郄博信代表

「値下げはしません」

店長によると、物価高の影響で材料費が値上がりし、現在、弁当の利益がほとんど出なくなっているといいます。

そのため、消費減税で値下がりする分と同じだけ弁当の値段をあげることで、店頭価格を変えずに、少しでも利益につなげたい考えです。

まごころ大郄・大郄博信代表

「（価格を）下げるのが筋なんですけど、値上げをしたいが（十分に）してない分、値下げもしづらい」

■都内にある精肉店では…

一方、都内にある精肉店「TOKYO COWBOY」では、少し様子が違っていました。こだわりの高級肉を専門に扱い、客のオーダーを受けブロックに切り分けて販売するスタイル。

お客さん

「明日のランチです。ステーキです」

買いものに来た男性のお会計は6万円以上。お会計で支払った消費税（8％）は4588円。もし1％に減税されれば、およそ4000円安く買えることになりますが…。

お客さん

「消費税考えたことない。消費税計算して、買うとか買わないとか考えたことない」

さらに、肉を吟味していた別の男性は、経営する会社のバーベキューのため、牛肉4.5キロをポケットマネーでお買い上げ。

お会計は11万円超え。消費税だけで8694円のお支払い。消費税が1％になれば、およそ7600円安く買えます。

お客さん

「めちゃくちゃありがたい。肉一個増えるんじゃないですか、買う肉」

■“中低所得者対策として適切か”など指摘

高額な商品ほど、恩恵を受けやすくなる消費減税。31日、自民党の会合では、中低所得者への対策として適切なのかといった指摘が上がりました。

自民党・古川幹事長代理

「高所得者の方により恩恵が多いとか、一旦税率を下げてしまうと（2年後に）戻すのが非常に難しい」

自民党・中谷元議員

「やっぱり財源がないんですよ。子孫に借金や苦労を残すわけにはいかない」