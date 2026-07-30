浜辺をお散歩していたラブラドールレトリバーさん。飼い主さんの足元に波が押し寄せてくると…思った以上に『一生懸命に守ろうとする光景』が話題になっているのです。

思わずキュンとしてしまう、愛情と優しさに溢れた光景は記事執筆時点で32万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【動画：浜辺を散歩中『波が押し寄せてきた』結果→『危ない』と感じた大型犬が…思わずキュンとする『一生懸命な光景』】

浜辺を散歩する大型犬→飼い主に波が押し寄せると…

Xアカウント『@lemon20210621』に投稿されたのは、ラブラドールレトリバーさんの行動。

この日、飼い主さんと共に浜辺をお散歩していたという「れもん」ちゃん。とにかく優しくて温厚、常に飼い主さんのことを見守っているほど心配性な一面もあるのだといいます。

思った以上に『一生懸命に守ろうとする光景』に絶賛

足首に水が掛かる程度の浅瀬を歩いていたものの、波が押し寄せてくると…『これは大変！』とばかりに飼い主さんと自分を繋ぐリードをくわえて引っ張り始めたというれもんちゃん。

『ほら！危ないからこっちきて！』と言うかのように、一生懸命に波から飼い主さんを守ろうとしてくれたのだそう。

その表情は真剣そのもので『これ以上はいっちゃいけないよ！』と急ぎ足で浜辺に誘導したというれもんちゃんの行動はあまりにも愛おしいもの。

『守ってくれてありがとうね』飼い主さんも思わずキュンとしてしまったというれもんちゃんの心優しい行動は、多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「大好きだもんね」「可愛いだけじゃなく優しいなんて天使かな」「守ってくれてる姿が可愛いしかっこいい」「賢いですね」「素敵」「愛が溢れてますね」「素晴らしい」「忠犬」「可愛すぎる」などの絶賛コメントが寄せられています。

賢くて心優しいラブラドールレトリバーの女の子

れもんちゃんはとっても知的で温厚、心優しい女の子。お家の中でも飼い主さんのことを常に見守ってくれているそうで、その優しさや愛情深さには驚かされるほどなのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースにのびのびと幸せに暮らすれもんちゃんの日常は日々多くのユーザーにラブラドールレトリバーの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@lemon20210621」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。