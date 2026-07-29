【マイナビオールスターゲーム2026】セ・リーグ 5ー7 パ・リーグ（7月28日／東京ドーム）

【映像】日ハム・万波、片手一本→“謎の特大飛球”を飛ばす

北海道日本ハムファイターズの万波中正外野手が、衝撃的なパワーを見せつけた。崩されながらも片手で拾い上げた打球に、ファンから驚きの声が上がっている。

7月28日に東京ドームで行われたマイナビオールスターゲーム2026の第1戦。ホームランダービーではレフトスタンドの電光掲示板に直撃する超特大アーチを放ち、ファンの度肝を抜いた右の大砲は、試合でもその規格外のパワーを発揮した。

4ー2とリードして迎えた7回、2死二塁で打席に立った万波は、ドリス（阪神）と対峙。カウント2ー1からの4球目、外へ逃げるスライダーにタイミングを外されながらも、左手一本でボールを拾い上げた。

ABEMAの放送席を訪れていた牧秀悟（DeNA）と郄橋光成（西武）は、打球を見て思わず「ああぁぁっ」とフライを確信。しかし、ライトを守る増田珠（ヤクルト）がフェンス際まで下がる様子に、牧は「えぇっ？嘘でしょ」と驚きの声を上げた。

打球はそのままフェンス直撃のタイムリースリーベースに。誰もがフライと見た当たりが、驚異的な伸びを見せた。このプレーにABEMAのコメント欄やSNSでは「パワーヤバい」「まじで大谷クラスやん」「体どうなってんだよw」「フライかと思った」「万波メジャー級だろ」といった声が相次ぎ、盛り上がりを見せた。

なお万波はこの日、4打数4安打2打点の活躍。シングルヒット2本、ツーベースヒット1本、スリーベースヒット1本を記録し、MVPに輝いた。常識を覆す一打と圧巻の打撃内容で、球宴の主役となった万波。その規格外のパワーは、今後のさらなる飛躍を強く予感させた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）