使い勝手と安全性能を高めた最新軽ワゴンの進化

ダイハツは2026年7月29日、軽乗用車「ムーヴ」の一部改良を実施し、同日より販売を開始しました。

ムーヴは1995年の初代登場以来、30年にわたって基本性能の高さや優れた低燃費性能、手頃な価格設定、先進装備の搭載など、軽自動車に求められる多様なニーズに応え続けてきたダイハツの基幹モデルです。累計販売台数は340万台を超え、世代や性別を問わず多くのユーザーから高い支持を獲得しています。

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2025年6月5日に11年ぶりのフルモデルチェンジを果たした現行の7代目モデルは、「今の私にジャストフィット 毎日頼れる堅実スライドドアワゴン」をコンセプトに開発されました。

歴代モデルとして初めて全グレードにスライドドアを装着した軽トールワゴンへと刷新されています。

7代目のボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1655-1670mm、ホイールベース2460mmです。

外観は軽快なスタイリングに凛々しいフロントフェイスを組み合わせ、リアには初代から継承された縦型リアコンビネーションランプを採用。

内装は落ち着いた色合いで居心地の良い空間を演出し、上級グレードの「G」や「RS」にはシルバーステッチ付きネイビー表皮やメッキ加飾などをあしらっています。

パワートレインは660cc直列3気筒の自然吸気エンジンおよび同ターボエンジンを搭載し、全車で2WDと4WDが選択可能です。機能面では両側または片側のパワースライドドアをはじめ、スライドドアイージークローザーなどを備えています。

今回の改良では、予防安全機能であるスマートアシストの機能拡充が図られました。

対横断自転車の検知機能に加え、交差点右折時の対向車線の車両や、右左折時の対向方向から来る横断歩行者を検知する機能が追加されています。

さらに対歩行者への最高速度条件が従来の60km／hから80km／hへ向上したほか、アダプティブクルーズコントロール（ACC）の先行車検知距離および精度の改善による滑らかな挙動の実現、レーンキープコントロール（LKC）作動時のふらつき低減など、走行時の安心感が向上されました。

さらに視認性に優れる7インチTFT＋デジタルスピードメーターで構成された「アクティブマルチインフォメーションメーター」を新たに採用し、ドライバーの利便性も高められています。

グレード構成は「L」「X」「G」「RS」が展開され、改良後の価格は136万9500円から207万3500円です。