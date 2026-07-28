全国高校サッカーインターハイ

全国高校サッカーインターハイ（総体）は28日、男子サッカーの3回戦が福島県で行われ、連覇を目指す神村学園（鹿児島）が桐光学園（神奈川1）と対戦。1-1のまま延長戦に突入すると、PK戦（4-5）で敗れる波乱が起きた。

前半3分に中江銀次のゴールで先制した神村学園だったが、前半のうちにPKで同点に追いつかれると、攻勢を強めた後半は決め手を欠く展開に。1-1のまま迎えたPK戦では、5人全員が決めた桐光学園に対して、神村学園は2人目が失敗し、PKスコア4-5で敗れた。

昨年のインターハイで初優勝。昨年12月から今年1月にかけて行われた全国高校サッカー選手権大会でも全国制覇を果たし、史上6校目の夏冬2冠を達成した。今夏のインターハイでは史上7校目の大会連覇を狙ったが、16強で姿を消した。

今大会の県大会予選では、鹿児島城西を1-0で下し、9大会連続12回目となる全国切符を獲得。26日の初戦で、佐賀東（佐賀）を5-1で破り、3回戦へ進出していた。

25日に開幕した総体の男子サッカーは、各都道府県代表の51校が出場。今大会ではすでに優勝候補の青森山田（青森）や前橋育英（群馬）、市立船橋（千葉）、尚志（福島1）らが3回戦前に敗退している。決勝は8月1日に行われる。



（THE ANSWER編集部）