洗濯機の「おまかせ洗い」を使うと汚れがどんどんたまっていく！？洗濯下手を卒業するための正しい設定方法

四児のママとして日々洗濯に向き合う洗濯研究家・平島利恵さんが、家庭で実践しやすいコツを伝授！



今回のテーマは、汚れやニオイをしっかり落とすための洗濯機の設定方法。

おまかせ洗いの落とし穴

きちんと毎日洗濯しているのに、なんだか汚れが落ちていない気がする。ニオイが残っている。そんな経験はありませんか？

「自分の洗濯の仕方が悪いのかな…」と諦めている方もいるかもしれません。ですが、洗濯機の設定を変えるだけでも、洗い上がりは大きく変わります。

洗濯に苦手意識を持っていらっしゃる方は、洗濯機の「おまかせコース」を利用されているのではないでしょうか。

たしかに、ボタンひとつで洗濯が終わるので、「おまかせコース」はすごく便利ですよね。

ただ、実は大きな落とし穴があるのです。

おまかせ洗いは、時短・節水を優先して設計されていることが多く、設定によっては汚れをしっかり落とすには不十分なことがあります。

そのため、「おまかせコース」に任せっきりにしていると、少しずつ汚れがたまっていってしまう可能性もあるのです！

「洗い時間」と「すすぎ回数」からチェック

おまかせコースを使っている方がまずチェックすべきは、「洗い時間」と「すすぎ回数」です。

おまかせコースは時短のために「洗い時間」が短く設定されていることが多く、衣類を十分に洗えず、汚れが蓄積する原因になってしまうことも。

また、すすぎに関しても同じ。時短・節水のために、すすぎが1回に設定されていることも多いのですが、すすぎ不足も衣類に汚れが蓄積する原因になります。

汚れが残って、結局洗い直したり、服を買い替えることになったり…。節水でできた節約より、買い替えコストの方が高くついてしまうこともあるんです。

1度の洗濯でしっかり汚れを落として、服を長く着る。結局それが一番ラクで、節約にもなります。

合成繊維の服は水量不足になりやすい

また、洗濯機の自動水量は、「綿素材を基準に設計されている」ことも見落としがちなポイントです。

夏に活躍する吸水速乾のポリエステルなどの合成繊維は、綿に比べて軽いのが特徴。同じTシャツ1枚でも、化繊は軽いため、「洗濯機が水量を少なく設定してしまう」ことがあります。

水量が不足すると、汚れが落ちにくいだけでなく、衣類同士が擦れ合って傷んだり、しわの原因にもなります。

合成繊維の衣類が多い方は、衣類の量に合わせて水量を「1段階多め」に設定してみてください。毎回調整が面倒な方は、最初から水量多めに設定しておくのもおすすめです。

洗濯下手を卒業するための設定方法

それでは、これから具体的な設定方法をお伝えします。

「洗い時間」は、基本は6分。汚れがひどいときは11分に設定してください。

「すすぎ回数」は、基本は2回。汚れの蓄積を防ぐためには、すすぎをしっかり行うことが大切です。

イメージしてみてください。汚れた雑巾をバケツで洗うとき、1回水を入れ替えただけではまだ汚れが残っていますよね。何度か水を入れ替えることで、だんだん雑巾もきれいになっていく。洗濯のすすぎも同じです。

私はよく「すすぎを制する者は洗濯を制する」とお伝えしています。「すすぎ1回でOK」という洗剤をお使いの場合も、汚れの蓄積を防ぐため、2回に増やしてみてください。

「脱水時間」は、基本は6分。ただし、おしゃれ着の場合は1分程度にすると、しわや傷みを防げます。

ちなみに、「洗濯物の量」も重要です。

詰め込みすぎると、水流が衣類全体に行き渡らず、汚れが落ちにくくなります。

縦型洗濯機なら洗濯槽の7〜8割程度、ドラム式ならドラムの半分くらいまでを目安にしてください。ドラム式は衣類を持ち上げて落とす「叩き洗い」をするため、そのスペースが必要なのです。

設定を変えるだけで、洗濯は変わる

実は、私の会社のスタッフは、もともと「みんな洗濯が嫌い」という人たちばかりでした。洗濯機で洗っても、洗剤を変えても、汚れやニオイが残る。「落ちないのが当たり前」と諦めていたんです。

ですが、洗濯機の設定を変えてしっかり洗濯したところ、目に見えて汚れもニオイもなくなったそう。

同じように洗濯機にかけただけなのに、汚れが落ちる。そうすると、洗濯が楽しくなる。設定ボタン一つで、毎日の家事ストレスを減らせるんです。

洗濯下手や洗濯嫌いを自認している方は、ぜひ一度「洗濯機の設定変更」を試してみてください。まずは「すすぎ2回」に変えるところから。それだけでも、洗濯の仕上がりは変わりますよ。

平島利恵（ひらしま・りえ）

洗濯研究家、株式会社Heulie（ユーリエ）代表取締役。主婦目線と専門知識を兼備し、幅広いメディアで記事の監修・執筆を担当。自身のYouTubeチャンネルでも洗濯のコツを発信している。四児の母。クリーニング師。