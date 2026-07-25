脱・税理士の菅原氏が問いかける、車両購入はローンかリースか、所有権をめぐる固定観念の正体

脱・税理士の菅原氏が、子ども名義で非課税投資ができる新制度の仕組みと見落としがちな使い方の落とし穴を描き出す

脱・税理士の菅原氏が、avex会長の5億円の車を8億円で売ると利益を超える税金が生じる不思議を紐解く