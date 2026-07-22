グーグル（Google）は、モバイルOSの次期バージョン「Android 17」において、iPhoneからAndroid端末へワイヤレスでデータを引き継げる新たなネイティブ移行機能を発表した。専用アプリのダウンロードを必要とせず、より多くのデータ種別を直接転送できる仕組みとなる。

アプリ不要でワイヤレス転送 eSIMやパスワードも対象に

新機能はAndroid 17のシステム内部に直接組み込まれており、iPhoneからの移行時に専用アプリを別途準備する手順が不要となった。同一のワイヤレス接続環境を介して、初期設定の流れの中でスムーズにデータを引き継げる。

転送できるデータの種類も従来から大幅に拡張された。写真や動画、連絡先、メッセージ、カレンダーといった基本項目に加え、Googleアカウント情報、パスワード、Wi-Fi認証情報、さらにはeSIMの移行にも対応する。

Pixelの一部モデルやGalaxy新製品から順次提供

引き継ぎに対応する主なデータ 写真、動画 連絡先、メッセージ、カレンダー Googleアカウント パスワード、 Wi-Fi 認証情報 eSIM

すでに一部のGoogle Pixelシリーズ向けに先行配信が始まっている。22日（日本時間）に発表されたサムスンの折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Flip8」および「Galaxy Z Fold8」シリーズでも利用できる。

グーグルでは今後、対応するAndroid端末の対象を順次拡大していく方針を示している。