50Âå¤«¤é¡ÖNISA¤ò·î5Ëü±ß¡ß10Ç¯´Ö¡×ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¤â¤¦ÃÙ¤¤¤«¤é¥ê¥¹¥¯¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ±×¡È200Ëü±ß°Ê¾å¡É¤Î·×»»¤Ç¤¹¤¬¡¢´í¸±¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
50Âå¤«¤é¤Ç¤âÅê»ñ¤¬¡ÖÃÙ¤¹¤®¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤
Á°µ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢50Âå¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï·è¤·¤ÆÃÙ¤¹¤®¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£2024Ç¯¤Ë¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿NISA¤ÏÀ©ÅÙ¤¬¹±µ×²½¤µ¤ì¡¢Èó²ÝÀÇ¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤âÌµ´ü¸Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ýºÂ³«Àß¤ËÇ¯Îð¤Î¾å¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢50Âå¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤âÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤êÈó²ÝÀÇ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ¤ÇÌó81ºÐ¡¢½÷À¤ÇÌó87ºÐ¤Þ¤Ç±ä¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢50Âå¤«¤é¤Ç¤â20Ç¯°Ê¾å¤Î±¿ÍÑ´ü´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤ä½»Âð¥íー¥ó¤¬°ìÃÊÍî¤¹¤ë50Âå¤Ï¡¢¤à¤·¤íÅê»ñ¤Ø¤ª¶â¤ò²ó¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·î5Ëü±ß¤Î10Ç¯±¿ÍÑ¤Ç¡¢±¿ÍÑ±×200Ëü±ß°Ê¾å¤â»ëÌî¤Ë
·î5Ëü±ß¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò10Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë±¿ÍÑ±×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤â½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ëè·î5Ëü±ß¤ò10Ç¯´Ö¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¾ì¹ç¡¢Åê»ñ¤·¤¿¸µËÜ¤Î¹ç·×¤Ï600Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»Ä£¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯3¡ó¤Î±¿ÍÑ¤ÇÌó697Ëü±ß¡¢Ç¯5¡ó¤ÇÌó772Ëü±ß¤Þ¤ÇÁý¤¨¤ë»î»»¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯7¡ó¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ì¤ÐÌó855Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢±¿ÍÑ±×¤Ï¤ª¤è¤½255Ëü±ß¤ËÃ£¤¹¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£NISA¤Ê¤é±¿ÍÑ±×¤ËÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Áý¤¨¤¿Íø±×¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¼õ¤±¼è¤ì¤ëÅÀ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
50Âå¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ
50Âå¤ÎÅê»ñ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é»ñ»º¤ò¼é¤ë»ÑÀª¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¿®Â÷¤ÏÍÂÃù¶â¤È°ã¤¤¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Áê¾ì¤¬²¼¤¬¤ë¤È¸µËÜ³ä¤ì¤¬µ¯¤³¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄêÇ¯¤¬¶á¤¤50Âå¤Ï±¿ÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤«¤é¤Î²óÉü¤òÂÔ¤Á¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»ñ»ºÇÛÊ¬¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢100¤«¤éÇ¯Îð¤ò°ú¤¤¤¿¿ô»ú¤ò¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤Î³ä¹ç¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢Ç¯Îð¤ÈÆ±¤¸³ä¹ç¤òºÄ·ô¤äÍÂÃù¶â¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´»ñ»º¤Ë½¼¤Æ¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¡¢55ºÐ¤Ê¤é³ô¼°¤ò45¡óÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤ë·Á¤¬¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É³ô¼°¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤é¤·¡¢ºÄ·ô¤ä¸½¶â¤ÎÈæÎ¨¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Áê¾ì¤ÎµÞÍî¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦¶â¤Ê¤É¤Î¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò°ìÅÙ¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤ØÅê¤¸¤ëÁª¤ÓÊý¤ÏÈò¤±¡¢Ê£¿ô¤Î»ñ»º¤ØÊ¬»¶¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£À¸³èÈñ¤ÎÈ¾Ç¯¤«¤é1Ç¯Ê¬¤ÏÍÂÃù¶â¤Ç³ÎÊÝ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Í¾Íµ»ñ¶â¤À¤±¤òÅê»ñ¤Ø²ó¤¹¿Ê¤áÊý¤¬°Â¿´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤ÏÅê»ñ¤ÎÀ®²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ï¼«¿È¤Î»ñ»º¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
50Âå¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤ÏÃÙ¤¹¤®¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄ´¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À©ÅÙ¤¬¹±µ×²½¤µ¤ìÈó²ÝÀÇ´ü´Ö¤âÌµ´ü¸Â¤È¤Ê¤Ã¤¿NISA¤Ê¤é¡¢50Âå¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤âÄ¹¤¯±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·î5Ëü±ß¤ò10Ç¯ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ì¤Ð¡¢ÁÛÄêÍø²ó¤ê¼¡Âè¤Ç200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë±¿ÍÑ±×¤â¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¾Ç¤é¤ºÄ¹´ü¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢Ê£Íø¤Î¸ú²Ì¤¬Æ¯¤¡¢»ñ»º¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÃå¼Â¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼¹É®¼Ô : ¹âÌøÀ¯Æ»
FP1µé¡¢CFP¡¢DC¥×¥é¥ó¥Êー2µé