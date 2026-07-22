1食152円！火を使うのは茹でるだけ「究極の豚しゃぶサラダ」
料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「2食210kcal＆1食76円！食欲なくてもペロリ。"大葉とミョウガの豚しゃぶ"が夏の最強ウマ痩せレシピだった！」と題した動画を公開した。TikTokで130万回再生を記録したという、ダイエット中にも最適な「大葉とミョウガの豚しゃぶサラダ」の作り方を紹介している。
動画は、しゃぶしゃぶ用の豚肉を1枚ずつ丁寧に茹で、氷水で冷やして余分な脂を落とす工程からスタート。続いて、大葉とミョウガの水気を切り、なるべく細く千切りにしていく。しらっちはこの切り方を「なる細」と呼び、美味しく仕上げるポイントとして挙げている。
カットした薬味に、鶏がらスープの素、おろしにんにく、ごま油、鷹の爪、塩昆布を加えてよく混ぜ合わせ、特製ドレッシングを作る。器に盛り付けた豚肉の上にドレッシングをたっぷりと乗せ、いりごまと鰹節を散らせば完成。
実食したしらっちは、「うま過ぎて脳みそごと食欲持ってかれますね」とその味わいを絶賛。「大葉・ミョウガなどの薬味が豚の脂っぽさを完全になくしている」と語り、少なめのごま油でもコクがしっかりと効いているため、満足感が高いことをアピールした。
1食あたり約210kcal、材料費も約152円に抑えられており、ダイエットにも節約にも嬉しい一品。さっぱりとした味わいで、食欲が落ちがちな季節の食卓に取り入れたいレシピとなっている。
【レシピ】
［材料］
・ミョウガ 3個
・大葉 7枚
・鶏がらスープの素 小さじ1/2
・おろしにんにく 小さじ1/2
・ごま油 大さじ1/2
・鷹の爪 ほんの少し
・塩昆布 ひとつまみ
・豚バラ肉 100g
・いりごま 適量
・鰹節 適量
［作り方］
1. フライパンにお湯を沸かし、豚肉を1枚ずつ赤みがなくなるまで茹でる。
2. 茹で上がった豚肉を冷水にさらし、氷水で締めてからしっかりと水気を切る。
3. 大葉とミョウガの水気を切り、なるべく細かく千切りにする。
4. ボウルに千切りにしたミョウガと大葉を入れ、鶏がらスープの素、おろしにんにく、ごま油、鷹の爪、塩昆布を加えてよく混ぜ合わせる。
5. 器に豚肉を盛り付け、4をたっぷり乗せる。お好みでいりごまと鰹節をかけて完成。
動画は、しゃぶしゃぶ用の豚肉を1枚ずつ丁寧に茹で、氷水で冷やして余分な脂を落とす工程からスタート。続いて、大葉とミョウガの水気を切り、なるべく細く千切りにしていく。しらっちはこの切り方を「なる細」と呼び、美味しく仕上げるポイントとして挙げている。
カットした薬味に、鶏がらスープの素、おろしにんにく、ごま油、鷹の爪、塩昆布を加えてよく混ぜ合わせ、特製ドレッシングを作る。器に盛り付けた豚肉の上にドレッシングをたっぷりと乗せ、いりごまと鰹節を散らせば完成。
実食したしらっちは、「うま過ぎて脳みそごと食欲持ってかれますね」とその味わいを絶賛。「大葉・ミョウガなどの薬味が豚の脂っぽさを完全になくしている」と語り、少なめのごま油でもコクがしっかりと効いているため、満足感が高いことをアピールした。
1食あたり約210kcal、材料費も約152円に抑えられており、ダイエットにも節約にも嬉しい一品。さっぱりとした味わいで、食欲が落ちがちな季節の食卓に取り入れたいレシピとなっている。
【レシピ】
［材料］
・ミョウガ 3個
・大葉 7枚
・鶏がらスープの素 小さじ1/2
・おろしにんにく 小さじ1/2
・ごま油 大さじ1/2
・鷹の爪 ほんの少し
・塩昆布 ひとつまみ
・豚バラ肉 100g
・いりごま 適量
・鰹節 適量
［作り方］
1. フライパンにお湯を沸かし、豚肉を1枚ずつ赤みがなくなるまで茹でる。
2. 茹で上がった豚肉を冷水にさらし、氷水で締めてからしっかりと水気を切る。
3. 大葉とミョウガの水気を切り、なるべく細かく千切りにする。
4. ボウルに千切りにしたミョウガと大葉を入れ、鶏がらスープの素、おろしにんにく、ごま油、鷹の爪、塩昆布を加えてよく混ぜ合わせる。
5. 器に豚肉を盛り付け、4をたっぷり乗せる。お好みでいりごまと鰹節をかけて完成。
YouTubeの動画内容
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