大谷出場ヤ軍戦…現れた日本のレジェンドに「！」 NY市民歓喜の瞬間「最高だ」「忘れない」
大谷が「1番・指名打者」、佐々木が先発マウンドに上がったヤンキース戦
【MLB】ドジャース 2ー1 ヤンキース（日本時間18日・ニューヨーク）
大歓声が人気ぶりを物語っていた。17日（日本時間18日）にヤンキースタジアムで行われたヤンキース-ドジャース戦は、大谷翔平投手が「1番・指名打者」でスタメン出場し、佐々木朗希投手が先発した。スタジアムに登場した“日本の英雄”にニューヨーカーが大興奮している。
2024年のワールドシリーズで相まみえた東西の名門が、2年ぶりにニューヨークで激突した注目の一戦。数々のVIPが来場するなかで、場内の大型ビジョンに映し出されたのは、ヤンキースGM付特別アドバイザーを務める松井秀喜氏だった。
松井氏は巨人から2002年にヤンキースへ移籍した。2009年のワールドシリーズでは歴史的な打棒でチームを世界一に導き、シリーズMVPを受賞している。以降、球団は一度も頂点に立つことができていないこともあり、当時の活躍は今もなおNY市民の心の支えになっている。松井氏の登場に米ファンも一斉反応した。
「素晴らしいね。マツイはヤンキースが最後にワールドシリーズを制覇した2009年のMVPだ。まだジョージ（・スタインブレナー）が健在だった頃だね」
「マツイはレジェンドだ」
「ゴジラの活躍を私は一生忘れないよ」
「マツイが（球場に）来ているぞ。ヤンキースのレジェンドだ。09年のチャンピオンシップをありがとう」
「ゴジラは歴代のヤンキース偉人の一人だ」
「スタジアムがマツイ一色に染まったようだ。手を振り返して、彼がホームランをもたらしてくれることを期待しよう！」
「ゴジラ！」
大谷は初回の第1打席で二ゴロに倒れると、3回には右翼フェンスギリギリまで飛ばす特大飛球を放った。一方で佐々木は3回まで無失点に抑えたものの、4回にエラーが絡んで先制点を献上している。（Full-Count編集部）