大谷が「1番・指名打者」、佐々木が先発マウンドに上がったヤンキース戦

【MLB】ドジャース 2ー1 ヤンキース（日本時間18日・ニューヨーク）

大歓声が人気ぶりを物語っていた。17日（日本時間18日）にヤンキースタジアムで行われたヤンキース-ドジャース戦は、大谷翔平投手が「1番・指名打者」でスタメン出場し、佐々木朗希投手が先発した。スタジアムに登場した“日本の英雄”にニューヨーカーが大興奮している。

2024年のワールドシリーズで相まみえた東西の名門が、2年ぶりにニューヨークで激突した注目の一戦。数々のVIPが来場するなかで、場内の大型ビジョンに映し出されたのは、ヤンキースGM付特別アドバイザーを務める松井秀喜氏だった。

松井氏は巨人から2002年にヤンキースへ移籍した。2009年のワールドシリーズでは歴史的な打棒でチームを世界一に導き、シリーズMVPを受賞している。以降、球団は一度も頂点に立つことができていないこともあり、当時の活躍は今もなおNY市民の心の支えになっている。松井氏の登場に米ファンも一斉反応した。

「素晴らしいね。マツイはヤンキースが最後にワールドシリーズを制覇した2009年のMVPだ。まだジョージ（・スタインブレナー）が健在だった頃だね」

「マツイはレジェンドだ」

「ゴジラの活躍を私は一生忘れないよ」

「マツイが（球場に）来ているぞ。ヤンキースのレジェンドだ。09年のチャンピオンシップをありがとう」

「ゴジラは歴代のヤンキース偉人の一人だ」

「スタジアムがマツイ一色に染まったようだ。手を振り返して、彼がホームランをもたらしてくれることを期待しよう！」

「ゴジラ！」

大谷は初回の第1打席で二ゴロに倒れると、3回には右翼フェンスギリギリまで飛ばす特大飛球を放った。一方で佐々木は3回まで無失点に抑えたものの、4回にエラーが絡んで先制点を献上している。（Full-Count編集部）