フランス代表のデシャン監督がイラッ！ 準決勝でスペインに敗北。元同僚の痛烈批判を蒸し返され「何を言ってほしいんだ？」【Ｗ杯】
「これは、クリストフ・デュガリーとディディエ・デシャンの間の有名な確執における新たなエピソードだ」
フランス大手紙『レキップ』が伝える。北中米Ｗ杯のイングランドとの３位決定戦を前にした会見で、フランスのデシャン監督は苛立っていた。
準決勝でスペインに０−２で敗れたフランス。かつての代表のチームメイトで、現在はフランスメディア『RMC』で解説者を務めるデュガリーは、「これは敗北ではない、敗退でもない、屈辱だ。スペインに負ける可能性があることは分かっていたし、それは問題じゃない。でも、こんなやり方ではダメだ。私は騙され、詐欺に遭い、丸め込まれ、裏切られたような気分だ」と語っていた。
この発言について問われたデシャン監督は、「次だ」とまず素っ気なく言い放つ。そして、いくつかの言葉を続けた。
「何を言ってほしいんだ？ 申し訳ないが、君の考え方にはまったく共感できない。彼がジャーナリストだろうと、元選手だろうと、言いたいことは何でも言えばいい。だが、事態を収拾しようとしないでくれ。私はそのために、ここにいるのではない」
記事は、「デシャン監督は、会話を早く切り上げたい気持ちと、自分の考えを長引かせたい気持ちの間で葛藤しているように見えた」とし、指揮官は後者を選んだようだ。
「次の問答（まったく関係のない内容）の後、質問を投げかけたユーロスポーツの記者の方を向き、話を補足した。『なぜ、あなたは良いことを言う人を探しに行かず、いつもあのようなことを言う人を探すのか』。そして、皮肉な口調でこう締めくくった。『２人の関係が完璧だと知れば、多くの人が興味を持つでしょうね』と」
デュガリーの痛烈な批判と、それを蒸し返されたことに不満げだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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フランス大手紙『レキップ』が伝える。北中米Ｗ杯のイングランドとの３位決定戦を前にした会見で、フランスのデシャン監督は苛立っていた。
準決勝でスペインに０−２で敗れたフランス。かつての代表のチームメイトで、現在はフランスメディア『RMC』で解説者を務めるデュガリーは、「これは敗北ではない、敗退でもない、屈辱だ。スペインに負ける可能性があることは分かっていたし、それは問題じゃない。でも、こんなやり方ではダメだ。私は騙され、詐欺に遭い、丸め込まれ、裏切られたような気分だ」と語っていた。
「何を言ってほしいんだ？ 申し訳ないが、君の考え方にはまったく共感できない。彼がジャーナリストだろうと、元選手だろうと、言いたいことは何でも言えばいい。だが、事態を収拾しようとしないでくれ。私はそのために、ここにいるのではない」
記事は、「デシャン監督は、会話を早く切り上げたい気持ちと、自分の考えを長引かせたい気持ちの間で葛藤しているように見えた」とし、指揮官は後者を選んだようだ。
「次の問答（まったく関係のない内容）の後、質問を投げかけたユーロスポーツの記者の方を向き、話を補足した。『なぜ、あなたは良いことを言う人を探しに行かず、いつもあのようなことを言う人を探すのか』。そして、皮肉な口調でこう締めくくった。『２人の関係が完璧だと知れば、多くの人が興味を持つでしょうね』と」
デュガリーの痛烈な批判と、それを蒸し返されたことに不満げだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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