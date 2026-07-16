中東情勢の影響で白黒パッケージとなったポテトチップスなどカルビーのお菓子。この白黒をめぐりちょっとしたブームが起こっています。

大きな話題となった白黒パッケージの「かっぱえびせん」に、「ポテトチップス」！今後は順次、表の面のみフルカラーに戻していくと発表されています。

そんな中、SNSでは、余白の部分にイラストを描く人が増加！こうしたブームの背景には何があるのでしょうか？

飼い猫を描き、オリジナルのパッケージを作ったという人に聞いてみると…

猫を描いた投稿者

「（白黒だと）さみしい。さみしくなるよりは楽しい方がいい」

モノクロに彩りを与え、楽しくするため！

友人からの依頼で挑戦してみたという男性からは…

瀬底まさきさん

「何か描きたいものがあったら描いて、失敗しても食べちゃって、いずれ捨てるので。いいんじゃないかな、今しかできないかもしれないし」

期間限定というのも魅力のひとつ！男性は沖縄を拠点にタレント活動をしていて、この投稿を機にイラストの依頼が急増したんだそう。

ちなみに今回、特別に、なんと！Nスタのメンバーを描いてくれた人もいました。