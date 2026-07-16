日本ハムや阪神などで活躍した糸井嘉男氏（44）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。自身をクイズにした企画に登場した。

同番組では、柔道五輪金メダリストの角田夏実さん、体操女子で2大会連続で五輪出場の杉原愛子をゲストに迎え、クイズ企画「ゲストとゆかりの有名人！シルエットさんは誰でSHOW」を実施した。

出題前には、同局・原田葵アナウンサーが「これからゲストどちらかとゆかりのある、元プロ野球選手でWBC元日本代表の“シルエットさん”が登場します。皆さんは、シルエットさんのマル秘エピソードから、一体誰なのかを予想してください」と読み上げた。

そして白いスクリーンの向こうに、シルエットのみで糸井氏が登場すると、その見事な逆三角形のスタイルに一同は爆笑。MCの「ハライチ」澤部佑は「すぐ分かっちゃった」と大ウケしながらも、次々とマッチョなポーズを繰り出す糸井氏に「凄いポージングが。シルエットがちょっと調子に乗りすぎた」とツッコミ。解答者側の相方・岩井勇気も正体を察し、「もう分かるって」とあきれた。

続いて「シルエットさん」の“マル秘エピソード”として、約6000万円でランボルギーニを購入したが、内装が狭く肩幅がつかえたため、走行距離200メートルで即売却、球団上層部との会食について入団会見で記者から聞かれ、「エビフライでした」と回答したなど、ファンにはおなじみの笑い話が披露された。

その後も、2軍コーチが書店で見つけた指南書「子犬の正しい育て方」を参考に、褒めまくって育成し1軍に昇格。現役時代にサインが覚えられず、自身だけ「特別サイン練習」略して「特サ」の時間が設けられた、視力が1・0あったにもかかわらず「ボールがよく見えればもっと打てる」とレーシック手術で2・0以上にしたなどの逸話に、澤部は「よく出来たお話」と感心していた。