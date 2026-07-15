石垣島に到着！長旅の締めは空港でソーキそば

ジンエアーの石垣島行きに搭乗！広い座席と充実のサービスを評価

早朝の韓国に入国！シャトルバスで第2ターミナルへ移動

Peachの深夜便に搭乗し、ソウル・仁川国際空港へ

直行便が高騰！羽田から石垣島へ向かうため韓国経経由ルートを選択

「本当に歩いて大丈夫？」旅行系YouTuberがW杯日本戦開催地・モンテレイの治安を現地調査

旅行系YouTuber、メキシコでW杯チュニジア戦を現地観戦 日本代表の快勝に感動

【テスラ現場が大パニック】愛車炎上から1ヶ月半、旅行系人気YouTuber「モデルY」納車当日にまさかの延期危機？その舞台裏を明かす

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旅行系YouTuberのおのだです！飛行機、海外・国内旅行の動画を投稿中！1986年生まれ。神戸出身、現在は東京を拠点に活動しています。