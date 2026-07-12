信楽焼の浴槽とおしゃれな空間で選ぶのが正解！京都・河原町の激安ホテルこそ至高
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【激安ホテル】京都の河原町で最安のホテルに宿泊」と題した動画を公開した。動画では、京都・河原町駅から徒歩1分という好立地にありながら、オープン記念価格により1泊2,200円で宿泊できるカプセルホテル「グランジット 京都河原町」の魅力を紹介している。
2024年2月にリブランドオープンしたばかりの同ホテル。ロビーは和の雰囲気漂うおしゃれな空間となっており、宿泊費の安さにもかかわらず無料アメニティがしっかりと用意されている。館内にはウォーターサーバーや電子レンジ、コインランドリーも完備されており、利便性の高さがうかがえる。
特に注目すべきはシャワー室の設備である。通常のシャワールームに加え、土から焼き色を入れたという「信楽焼」の特注浴槽を備えた部屋が存在する。「陶器風呂ならではのしっとりとした肌ざわりが楽しめる」という独自のこだわりに、投稿者も興味を惹かれた様子を見せた。
宿泊するスタンダードカプセルの内部は、窮屈感のない十分な広さが確保されている。間接照明がおしゃれな雰囲気を演出し、スマートフォンの置き場所や貴重品入れなどの機能面も充実。動画内でも「一般的なカプセルホテルよりかなり綺麗」と高く評価している。
夕食は近くの寺町商店街へ向かい、海鮮丼チェーン「若狭家 河原町店」を訪問。激安価格でありながら8種類の具材が乗った「ハッピー丼大盛り（650円）」を堪能し、「この価格にも関わらず具が8種類も入っているのは贅沢すぎますね」と、その充実ぶりを伝えた。
「グランジット 京都河原町」は、低価格でありながら充実した設備と清潔感あふれる空間を提供し、コストパフォーマンスの極みとも言える宿泊施設である。京都への激安旅行を計画する人にとって、有力な選択肢となるはずだ。
2024年2月にリブランドオープンしたばかりの同ホテル。ロビーは和の雰囲気漂うおしゃれな空間となっており、宿泊費の安さにもかかわらず無料アメニティがしっかりと用意されている。館内にはウォーターサーバーや電子レンジ、コインランドリーも完備されており、利便性の高さがうかがえる。
特に注目すべきはシャワー室の設備である。通常のシャワールームに加え、土から焼き色を入れたという「信楽焼」の特注浴槽を備えた部屋が存在する。「陶器風呂ならではのしっとりとした肌ざわりが楽しめる」という独自のこだわりに、投稿者も興味を惹かれた様子を見せた。
宿泊するスタンダードカプセルの内部は、窮屈感のない十分な広さが確保されている。間接照明がおしゃれな雰囲気を演出し、スマートフォンの置き場所や貴重品入れなどの機能面も充実。動画内でも「一般的なカプセルホテルよりかなり綺麗」と高く評価している。
夕食は近くの寺町商店街へ向かい、海鮮丼チェーン「若狭家 河原町店」を訪問。激安価格でありながら8種類の具材が乗った「ハッピー丼大盛り（650円）」を堪能し、「この価格にも関わらず具が8種類も入っているのは贅沢すぎますね」と、その充実ぶりを伝えた。
「グランジット 京都河原町」は、低価格でありながら充実した設備と清潔感あふれる空間を提供し、コストパフォーマンスの極みとも言える宿泊施設である。京都への激安旅行を計画する人にとって、有力な選択肢となるはずだ。
YouTubeの動画内容
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