包丁いらずでお皿ごとチン！一気に2食分作れる「冷凍貯金ビビンパ」
YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【お皿ごと調理】1食分の野菜がとれる！一気に2食の冷凍貯金ビビンパ」と題した動画を公開しました。包丁を一切使わず、お皿ごと電子レンジで加熱するだけで、簡単に本格的で栄養満点なビビンパを作る方法を紹介しています。
動画で紹介されたのは、一度の調理で2食分の具材を作り、1食分を冷凍保存する「冷凍貯金」レシピです。耐熱皿に下味をつけた牛こま肉をのせ、スライサーで千切りにしたにんじんと冷凍ほうれん草を添えます。野菜には鶏がらスープの素、全体にごま油をかけて電子レンジで加熱するだけで、包丁いらずで簡単に下準備が完了します。
加熱後はお肉に焼肉のたれを絡め、野菜には白ごまをたっぷりと振りかけて即席ナムルに。出来上がった具材の半分をタッパーに移して冷凍しておくことで、「いつでもビビンパが食べられます」と作り置きのメリットを語りました。
温かいご飯に残りの具材ともやしのナムル、お好みでキムチやコチュジャンを盛り付け、最後に生卵を落とせば完成です。「お肉と卵でたんぱく質しっかり」「お野菜たっぷりで1食分の野菜がとれる」と、管理栄養士ならではの視点で栄養バランスの良さをアピールしました。
手軽に作れて栄養もばっちり摂れるズボラお家ビビンパ。忙しい日の献立や、リモートワークのランチ用に冷凍ストックを作ってみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（2食分）
・牛こま肉（豚こまでもOK） 100g
・塩コショウ 少々
・酒 小さじ1
・にんにくチューブ 1cm
・にんじん 1/3本（約60g）
・冷凍ほうれん草 5つまみ（約75g）
・鶏がらスープの素 小さじ1
・ごま油 大さじ1と1/2
・焼肉のたれ 大さじ1と1/2
・白ごま 適量
・ご飯 適量
・もやしのナムル 適量
・キムチ、コチュジャン お好みで
・生卵 1個
［作り方］
1. 牛こま肉に塩コショウ、酒、にんにくチューブを加えて混ぜ、下味をつける。
2. 耐熱皿に肉をのせ、スライサーで千切りにしたにんじん、冷凍ほうれん草を添える。
3. 野菜に鶏がらスープの素を振りかけ、全体にごま油を回しかける。
4. ふんわりとラップをし、600Wの電子レンジで3～4分加熱する。
5. 肉に赤いところがなければほぐし、焼肉のたれを絡める。野菜には白ごまを振る。
6. 具材の半分をタッパーに入れ、冷凍保存する。
7. 器にご飯を盛り、残りの具材、もやしのナムル、キムチ、コチュジャンをのせる。
8. 最後に生卵をトッピングして完成。
動画で紹介されたのは、一度の調理で2食分の具材を作り、1食分を冷凍保存する「冷凍貯金」レシピです。耐熱皿に下味をつけた牛こま肉をのせ、スライサーで千切りにしたにんじんと冷凍ほうれん草を添えます。野菜には鶏がらスープの素、全体にごま油をかけて電子レンジで加熱するだけで、包丁いらずで簡単に下準備が完了します。
加熱後はお肉に焼肉のたれを絡め、野菜には白ごまをたっぷりと振りかけて即席ナムルに。出来上がった具材の半分をタッパーに移して冷凍しておくことで、「いつでもビビンパが食べられます」と作り置きのメリットを語りました。
温かいご飯に残りの具材ともやしのナムル、お好みでキムチやコチュジャンを盛り付け、最後に生卵を落とせば完成です。「お肉と卵でたんぱく質しっかり」「お野菜たっぷりで1食分の野菜がとれる」と、管理栄養士ならではの視点で栄養バランスの良さをアピールしました。
手軽に作れて栄養もばっちり摂れるズボラお家ビビンパ。忙しい日の献立や、リモートワークのランチ用に冷凍ストックを作ってみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］（2食分）
・牛こま肉（豚こまでもOK） 100g
・塩コショウ 少々
・酒 小さじ1
・にんにくチューブ 1cm
・にんじん 1/3本（約60g）
・冷凍ほうれん草 5つまみ（約75g）
・鶏がらスープの素 小さじ1
・ごま油 大さじ1と1/2
・焼肉のたれ 大さじ1と1/2
・白ごま 適量
・ご飯 適量
・もやしのナムル 適量
・キムチ、コチュジャン お好みで
・生卵 1個
［作り方］
1. 牛こま肉に塩コショウ、酒、にんにくチューブを加えて混ぜ、下味をつける。
2. 耐熱皿に肉をのせ、スライサーで千切りにしたにんじん、冷凍ほうれん草を添える。
3. 野菜に鶏がらスープの素を振りかけ、全体にごま油を回しかける。
4. ふんわりとラップをし、600Wの電子レンジで3～4分加熱する。
5. 肉に赤いところがなければほぐし、焼肉のたれを絡める。野菜には白ごまを振る。
6. 具材の半分をタッパーに入れ、冷凍保存する。
7. 器にご飯を盛り、残りの具材、もやしのナムル、キムチ、コチュジャンをのせる。
8. 最後に生卵をトッピングして完成。
YouTubeの動画内容
関連記事
ツルンとした舌触りがまるでブドウ！甘酸っぱいタレが染みた「ミニトマトのハニーマリネ」
【鍋不要】コンロを使わずレンジで完結！平皿で作る錦糸卵が画期的なズボラ冷やし中華
もっちり弾力がたまらない！余ったライスペーパーで作る絶品「ズボラ八つ橋」
チャンネル情報
お仕事や日々の家事で忙しい皆さんの毎日に、少しでも「ゆとり」が生まれますように！