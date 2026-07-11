ご飯に盛り付け！キムチや生卵をのせて完成

1食分はタッパーに入れて冷凍貯金に

もっちり弾力がたまらない！余ったライスペーパーで作る絶品「ズボラ八つ橋」

【鍋不要】コンロを使わずレンジで完結！平皿で作る錦糸卵が画期的なズボラ冷やし中華

ツルンとした舌触りがまるでブドウ！甘酸っぱいタレが染みた「ミニトマトのハニーマリネ」

【計量不要】袋で混ぜてチン！好きな豆乳フレーバーで作れる「ふわふわ豆乳蒸しパン」紅茶＆ココアバージョン

【皿も手も汚れない】アイラップで混ぜてチンだけ！一番楽な「ふわふわたまご蒸しパン」

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お仕事や日々の家事で忙しい皆さんの毎日に、少しでも「ゆとり」が生まれますように！