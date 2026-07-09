2026W杯はベスト16が終了し、8強が出揃った。ヨーロッパ勢が最も多く、フランス、スペイン、ベルギー、ノルウェー、イングランド、スイスの6か国、アフリカ勢のモロッコ、南米勢のアルゼンチンとなった。



前回の2022W杯ではフランス、イングランド、モロッコ、アルゼンチンの4か国が8強に進んでおり、ノルウェーは当時欧州予選で敗退している。



『Opta』では準々決勝が始まる前のこの段階で、スーパーコンピュータを用いて大会の優勝国を予想した。



最も可能性が高い国と予想されたのはフランスだ。攻撃力が非常に高く、パラグアイ戦では苦戦したものの、PKを獲得し、堅守を打ち破っている。



