この先2週間(7月10日〜22日)は、太平洋高気圧が強まるため、関東〜九州では晴れて真夏の厳しい暑さの日が増える見込みです。関東甲信や東海は来週の中頃にも梅雨明けする可能性があります。暑さに備えて体調を整えるようにしてください。

1週目 来週後半は夏の高気圧が強まる 関東甲信や東海は梅雨明け間近か

1週目(7月10日〜16日)は、前半は本州付近に前線や低気圧がたびたびかかりますが、後半は夏の高気圧が勢力を強めてくる見込みです。





2週目 関東〜九州は晴天続いて真夏本番

2週目(7月17日〜22日)も、太平洋高気圧の張り出しが強まり、本州付近では真夏らしい晴天と厳しい暑さが続く見込みです。



東〜西日本では、連日のように真夏日となり、名古屋などでは35℃以上の猛暑日も多くなりそうです。大阪や福岡などでも猛暑日となる日があるでしょう。局地的な夕立や雷雨の可能性はありますが、暑さを和らげるような広い範囲の雨はなさそうです。



また、朝晩も蒸し暑く、夜間の気温が25℃を下回らない熱帯夜が続くでしょう。昼間だけではなく、夜間の室内でも熱中症リスクが高まりそうです。適切に冷房などを使うようにしてください。