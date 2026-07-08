【速報】九州北部、中国、近畿で梅雨明け

写真拡大

気象庁は8日午前、九州北部、中国、近畿が梅雨明けしたと発表した。

九州北部、中国地方、近畿地方、いずれも梅雨明けは平年より11日早く、去年より11日遅かった。