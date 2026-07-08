「アルゼンチンは審判に圧力をかけた」激痛逆転負け…エジプト指揮官が激怒！「不当な扱いを受けた。今大会の試合はもう見ない」【W杯】
ホッサム・ハッサン監督が率いるエジプト代表が現地７月７日、北中米ワールドカップのラウンド16で、前回王者のアルゼンチン代表とアトランタ・スタジアムで対戦。２−３で激闘を落とし、準々決勝進出を逃した。
初の決勝トーナメントを戦うアフリカの雄は、15分にヤセル・イブラヒムの得点で先制に成功。さらに58分、モスタファ・ジーコがネットを揺らすも、直前のファウルでノーゴールとなった。それでもジーコは、67分に正真正銘の追加点を奪う。
世間の予想に反し、２点をリードしたが、79分にクリスティアン・ロメロに１点を返されると、83分に警戒していた39歳の英雄リオネル・メッシに同点ゴールを被弾。そして土壇場の90＋２分、エンソ・フェルナンデスに決勝点を浴びた。
非常に悔しい逆転負けとなったなか、ハッサン監督は判定への不満を露わに。アルゼンチン紙『Ole』によれば、エジプトメディアのみ参加が許された会見で、次のように語った。
「我々は勝利に値していた。アルゼンチンは審判に圧力をかけ、前もって状況を仕組んでいた。その結果、我々がその代償を払う羽目になった。試合前および試合中の結果には、そうした要因が影響していた。
我々のPKは認められず、VARにも持ち込まれなかった。２点目のゴールも何らかの理由で取り消された。人生は不公平だ。リスペクトもフェアプレーもなかった。我々は相手より良いプレーをし、王者である相手をあらゆる面で上回っていた。胸を張って帰路に就く。
外交的な言い方はしない。我々は不当な扱いを受けた。この大会の試合はもう見ないつもりだ。これが、この状況に立ち向かう私のやり方だ」
59歳のエジプト人指揮官はまた、アトランタ時間で正午12時キックオフを疑問視。「このスケジュールを組んだ人は、サッカーをしたことがないに違いない。１日に２試合しかないのに、なぜこんなに早い時間なんだ？選手たちに何時に朝食をとらせたいんだ？私たちは胸を張って去るが、これは透明性の欠如を示している」と言い放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】とんでもない…劇的！メッシの鮮烈W杯９試合連続ゴール
初の決勝トーナメントを戦うアフリカの雄は、15分にヤセル・イブラヒムの得点で先制に成功。さらに58分、モスタファ・ジーコがネットを揺らすも、直前のファウルでノーゴールとなった。それでもジーコは、67分に正真正銘の追加点を奪う。
非常に悔しい逆転負けとなったなか、ハッサン監督は判定への不満を露わに。アルゼンチン紙『Ole』によれば、エジプトメディアのみ参加が許された会見で、次のように語った。
「我々は勝利に値していた。アルゼンチンは審判に圧力をかけ、前もって状況を仕組んでいた。その結果、我々がその代償を払う羽目になった。試合前および試合中の結果には、そうした要因が影響していた。
我々のPKは認められず、VARにも持ち込まれなかった。２点目のゴールも何らかの理由で取り消された。人生は不公平だ。リスペクトもフェアプレーもなかった。我々は相手より良いプレーをし、王者である相手をあらゆる面で上回っていた。胸を張って帰路に就く。
外交的な言い方はしない。我々は不当な扱いを受けた。この大会の試合はもう見ないつもりだ。これが、この状況に立ち向かう私のやり方だ」
59歳のエジプト人指揮官はまた、アトランタ時間で正午12時キックオフを疑問視。「このスケジュールを組んだ人は、サッカーをしたことがないに違いない。１日に２試合しかないのに、なぜこんなに早い時間なんだ？選手たちに何時に朝食をとらせたいんだ？私たちは胸を張って去るが、これは透明性の欠如を示している」と言い放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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