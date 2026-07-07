木梨憲武、安田成美と夫婦円満を強調「別居反対です！」 個人は妻、コンビは石橋貴明次第で「自分の意思なんてない」
お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武が7日、都内で行われた『Audi × NORITAKE KINASHI』アートコラボレーション発表会に参加した。
【写真】にっこり！アウディマークを持ちほほえむ木梨憲武
6月28日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演。1994年に結婚した妻で俳優の安田成美との関係について言及。「別居したいと言われた」というエピソードが紹介されていた。
発表会後の取材では、安田が夫婦間の主導権を握っているエピソードを披露。木梨は「ケータイを見ると（ニュースで）『別居』みたいな言い方されてますけど、全くそういうことはございませんので。そのネタが広がっているみたいで。するわけない！30年ぐらい前に、ずっと飲み歩いていたから怒られた話しです。別居反対です！」と苦笑いを浮かべていた。
また、とんねるずとして相方・石橋貴明の体調次第で来年にライブを開催すると予告した。「個人の活動は成美さんの言うことを聞く。とんねるずの動きは石橋さんの動きで動いてます。もう自分の意思なんてありません」と高らかに宣言していた。
イベントではライブペインティングも実施。「自分の世界に入っちゃうかもしれない。黙っちゃうな…」と苦笑いしながら車体のボンネットに、代名詞の“手”を描いていた。
【写真】にっこり！アウディマークを持ちほほえむ木梨憲武
6月28日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演。1994年に結婚した妻で俳優の安田成美との関係について言及。「別居したいと言われた」というエピソードが紹介されていた。
発表会後の取材では、安田が夫婦間の主導権を握っているエピソードを披露。木梨は「ケータイを見ると（ニュースで）『別居』みたいな言い方されてますけど、全くそういうことはございませんので。そのネタが広がっているみたいで。するわけない！30年ぐらい前に、ずっと飲み歩いていたから怒られた話しです。別居反対です！」と苦笑いを浮かべていた。
また、とんねるずとして相方・石橋貴明の体調次第で来年にライブを開催すると予告した。「個人の活動は成美さんの言うことを聞く。とんねるずの動きは石橋さんの動きで動いてます。もう自分の意思なんてありません」と高らかに宣言していた。
イベントではライブペインティングも実施。「自分の世界に入っちゃうかもしれない。黙っちゃうな…」と苦笑いしながら車体のボンネットに、代名詞の“手”を描いていた。