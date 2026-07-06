医師が教える血糖値上昇を抑える工夫と食べ方

検証結果と血糖値スパイクを起こした要因

食後10分から90分までの血糖値を計測

びっくりドンキーでチーズバーグディッシュの血糖値を検証

現役内科医が検証！アイスの乳脂肪分が血糖値の急上昇を抑える意外なメカニズム

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「これって血糖値どうなるの？」を、医師自らリアルデータで解説します?