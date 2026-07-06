ROCK IN JAPAN出演経験者が明かすフェスのタイムテーブルの闇「大トリ」を決める仕組みの罠
ROCK IN JAPAN出演経験者の平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「フェス出演者が絶対に言わない『タイムテーブル決定権の闇』」を公開した。動画では、大型音楽フェスにおけるタイムテーブルの重要性と、各ステージで「大トリ」を飾るためのシビアな現実、さらには知られざる裏技について赤裸々に語っている。
動画の冒頭で平井氏は、フェスに出演すること自体も重要だが、「いつ出るかがめちゃめちゃ大事」と切り出し、最終的には「大トリを飾れるかどうか」がバンドの評価を左右すると指摘した。平井氏自身も過去に「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」へ出演した経験を持ち、当時のタイムテーブルを振り返りながら解説。フェスにおいて、同じ時間帯に他のステージに出演する大物アーティストと観客を取り合う過酷な状況を説明した。さらに、小さなステージからより大きなステージへと昇格していくためには、自身のワンマンライブの規模を大きくしていく明確な集客力が必要だと語った。
そんな中、平井氏はフェスやサーキットイベントにおいて、大トリを取るための「ズルい方法」が存在すると明言。自身のバンドが2018年のサーキットフェスで大トリを務めた事例を挙げ、その理由を「解散を発表している」ことだったと打ち明けた。解散直前のライブであったため、主催者側の配慮で大トリの枠を用意されたという。しかし、単に解散するだけでトリを任されるわけではなく、それまでにフェス側と良好な関係値を築き、「責任を持って必ず盛り上げて終わってくれる」という信頼があったからこそ成立したと振り返った。
最後には、フェスのタイムテーブルは単なる出演順ではなく、バンドの実力や実績、主催者との関係性がシビアに反映されたものであると総括。フェスに出演し続けることの難しさを語りつつ、着実に実力をつけ、腕を磨くことの重要性を視聴者に伝えて動画を締めくくった。
動画の冒頭で平井氏は、フェスに出演すること自体も重要だが、「いつ出るかがめちゃめちゃ大事」と切り出し、最終的には「大トリを飾れるかどうか」がバンドの評価を左右すると指摘した。平井氏自身も過去に「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」へ出演した経験を持ち、当時のタイムテーブルを振り返りながら解説。フェスにおいて、同じ時間帯に他のステージに出演する大物アーティストと観客を取り合う過酷な状況を説明した。さらに、小さなステージからより大きなステージへと昇格していくためには、自身のワンマンライブの規模を大きくしていく明確な集客力が必要だと語った。
そんな中、平井氏はフェスやサーキットイベントにおいて、大トリを取るための「ズルい方法」が存在すると明言。自身のバンドが2018年のサーキットフェスで大トリを務めた事例を挙げ、その理由を「解散を発表している」ことだったと打ち明けた。解散直前のライブであったため、主催者側の配慮で大トリの枠を用意されたという。しかし、単に解散するだけでトリを任されるわけではなく、それまでにフェス側と良好な関係値を築き、「責任を持って必ず盛り上げて終わってくれる」という信頼があったからこそ成立したと振り返った。
最後には、フェスのタイムテーブルは単なる出演順ではなく、バンドの実力や実績、主催者との関係性がシビアに反映されたものであると総括。フェスに出演し続けることの難しさを語りつつ、着実に実力をつけ、腕を磨くことの重要性を視聴者に伝えて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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