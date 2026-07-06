モデルの益若つばさ（40）が6日までに自身のインスタグラムを更新。18歳の息子と東京ディズニーランドを楽しむ姿を公開した。

「ディズニーバウンドコーデした日」とつづり、ディズニーを満喫する写真を投稿。

益若は白いキャミソールにデニム、ウエスタンブーツを合わせたコーディネートで、「私服でそのキャラクターをイメージした色合いとか雰囲気を日常に取り入れるの 私はトイストーリーのウッディー意識！白とデニムとウエスタンブーツとテンガロンハットで行って、ディズニーパーク内でスカーフやカチューシャなどアイテムを足していったよ！（原文ママ）」とこだわりを明かした。

「海外の方に“So cute！”って言ってもらえた 嬉しい」と満足げ。「みらいちゃんはジェシー！」とつづり、モデルの斎藤みらいとのツーショットをアップした。

さらに、「息子もいちごの香りのするロッツォに惹かれて購入 ぬいぐるみも可愛かったーー」とつづり、18歳の息子とのツーショットを公開。「バウンドコーデまたしたいな」とつづった。

この投稿に「可愛い〜」「息子さんとも仲良さげで羨ましい限りです」「素敵な親子」「つーちゃんかわいすぎて親子じゃなくてカップルに見えるよ〜」などの声が寄せられた。