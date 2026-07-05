「チンピラ野郎ども」「カード０だと？」１−０勝利も荒れた試合に…フランスのファンがパラグアイの振る舞いに怒り！「サッカーじゃない」「フェアプレー精神のかけらもない」【W杯】
現地７月４日、北中米ワールドカップのラウンド16で、前回大会準優勝のフランス代表がパラグアイ代表と対戦した。
フランスは序盤からゲームを支配しながらも、引いて守る相手を崩しきれず、決定機を作れない時間が続く。それでも65分、途中出場のデジレ・ドゥエが敵陣ペナルティエリア内で倒されてPKを獲得。これをキリアン・エムバペが決めて先制点を奪取。この１点を守り切って１−０で勝利した。
この試合でフランスはパラグアイの堅守に苦戦しただけでなく、度重なる相手のラフプレーにも手を焼いた。試合中だけでなく、試合後にも一触即発となる場面があった。
パラグアイの振る舞いに対して、フランスのファンからは「フェアプレー精神のかけらもない」「チンピラ野郎ども」「サッカーじゃない」「カード０だと？」「無礼なチームを排除した」「非常に不快だ」「悪党の集団だ」といった声があがっている。
８強進出を決めたフランスは準々決勝でモロッコ代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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フランスは序盤からゲームを支配しながらも、引いて守る相手を崩しきれず、決定機を作れない時間が続く。それでも65分、途中出場のデジレ・ドゥエが敵陣ペナルティエリア内で倒されてPKを獲得。これをキリアン・エムバペが決めて先制点を奪取。この１点を守り切って１−０で勝利した。
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