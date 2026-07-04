「目にバター、お尻の穴からオイル」インドの病院に1ヶ月入院して“ガチのデトックス”を体験した日本人女性を直撃
入院と聞けば、多くの人は病気や怪我の治療を思い浮かべるだろう。ところが、「身体の毒素を出し切るために」海を渡りインドの病院へ1ヶ月の入院を決めた女性がいたーー。
今年の3月に早稲田大学を卒業したはましさん（22歳）が受けたのは、アーユルヴェーダの本格的な浄化療法「パンチャカルマ」。
一見すると怪しげだが、アーユルヴェーダは5000年の歴史を持つ予防医学で、世界保健機関（WHO）も認めるインド・スリランカ発祥の伝統医療である。
病院で受ける施術の様子をInstagram（@hmc_ayurveda）で発信したところ、入院体験記の動画が大きく注目を集め、現在のフォロワー数は3万人を超える。現地では一体どのような治療が行われていたのか……？インドで体験したことを詳しく聞いてみた。
◆アメリカ留学で知った「アーユルヴェーダ」
はましさんがアーユルヴェーダを知ったのは、大学時代アメリカに留学中のこと。ヨガインストラクターの資格取得を目指し勉強するなかで、ヨガと深い関わりをもつアーユルヴェーダの魅力に惹かれていったという。
「せっかくだからルーツであるインドで、しっかり学びたいなと思ったんです。帰国後すぐにインドへ渡って、北部にあるグルガオンという町の、アーユルヴェーダスパで3ヶ月間のインターンを経験しました。
お店で働いていた時、パウダーを使う施術（ウドワルタナ）で半年かけて13kgの減量に成功したお客さんがいたんです。その姿を見たら、アーユルヴェーダの効果って本当にあるんだなと衝撃を受けて」（はましさん、以下同）
しかし、スパでの仕事はマッサージが中心。本格的なデトックス療法を実践できる環境ではなかったと振り返るーー。大学卒業後、4月から1ヶ月間、アーユルヴェーダの代表的なデトックス療法「パンチャカルマ」を受けようと、インド南部のケララ州にある病院へ入院を決意した。
しかし、いくらインドとはいえ1ヶ月も入院したら相当な費用がかかるのでは？
◆猛暑の中での入院、停電に虫にヤモリに
「わたしが入院した病院は、1泊8000円ぐらいのところなので、28泊で23万円弱でした。でも、すごく安い方だと思います。施設によって値段はピンキリで、1週間だけで20万円ぐらいのところもあります。入院の内容はあまり変わらないけど、ラグジュアリーさや快適さが違うんですよね。海が見えるリゾート地の綺麗な施設なので、お金持ちの観光客向けかなと」
入院した病院は、町の中にある小さな病院。現地の人が通う市民病院のような雰囲気だったという。
「病院はすこし薄暗くて、虫が多かったです。部屋の中にヤモリもたまに現れました。配線が壊れていたり、むき出しになっていたりするような箇所もあったので、日本人からしたらちょっと信じられない光景ではあったけど（笑）。毎日清掃が行われているから、ゴミやホコリはほとんどなくて思ってたよりも清潔でした。スタッフの方達はすれ違うと、いつもニコッと笑ってくれたので、明るい気持ちで過ごせましたね」
スタッフや医師が優しかったこともあり、緊張はすこしずつ解けていく。いよいよ、施術が始まるわけだが、その前に医師との丁寧なコンサルテーション（問診・診断）が行われた。
「その日にどんな治療をするか毎日話し合うんです。健康に対する不安や、どんなところを治したいのか聞かれて、大体の治療法や日数も考えます。前日に『明日の◯◯時にトリートメント室来てね』と言われて、その日に沿った治療をします。体調や結果次第でこの治療を続けようとか相談する感じ。たとえば生理の時は軽いマッサージのみにしようとか」
◆身体中の穴という穴からオイルを入れられて
さっそく施術が始まる。アーユルヴェーダでは、加齢による乾燥が老化を早めると考えられており、オイルで体内を潤すことがデトックスにおいて重要視されている。
今年の3月に早稲田大学を卒業したはましさん（22歳）が受けたのは、アーユルヴェーダの本格的な浄化療法「パンチャカルマ」。
一見すると怪しげだが、アーユルヴェーダは5000年の歴史を持つ予防医学で、世界保健機関（WHO）も認めるインド・スリランカ発祥の伝統医療である。
◆アメリカ留学で知った「アーユルヴェーダ」
はましさんがアーユルヴェーダを知ったのは、大学時代アメリカに留学中のこと。ヨガインストラクターの資格取得を目指し勉強するなかで、ヨガと深い関わりをもつアーユルヴェーダの魅力に惹かれていったという。
「せっかくだからルーツであるインドで、しっかり学びたいなと思ったんです。帰国後すぐにインドへ渡って、北部にあるグルガオンという町の、アーユルヴェーダスパで3ヶ月間のインターンを経験しました。
お店で働いていた時、パウダーを使う施術（ウドワルタナ）で半年かけて13kgの減量に成功したお客さんがいたんです。その姿を見たら、アーユルヴェーダの効果って本当にあるんだなと衝撃を受けて」（はましさん、以下同）
しかし、スパでの仕事はマッサージが中心。本格的なデトックス療法を実践できる環境ではなかったと振り返るーー。大学卒業後、4月から1ヶ月間、アーユルヴェーダの代表的なデトックス療法「パンチャカルマ」を受けようと、インド南部のケララ州にある病院へ入院を決意した。
しかし、いくらインドとはいえ1ヶ月も入院したら相当な費用がかかるのでは？
◆猛暑の中での入院、停電に虫にヤモリに
「わたしが入院した病院は、1泊8000円ぐらいのところなので、28泊で23万円弱でした。でも、すごく安い方だと思います。施設によって値段はピンキリで、1週間だけで20万円ぐらいのところもあります。入院の内容はあまり変わらないけど、ラグジュアリーさや快適さが違うんですよね。海が見えるリゾート地の綺麗な施設なので、お金持ちの観光客向けかなと」
入院した病院は、町の中にある小さな病院。現地の人が通う市民病院のような雰囲気だったという。
「病院はすこし薄暗くて、虫が多かったです。部屋の中にヤモリもたまに現れました。配線が壊れていたり、むき出しになっていたりするような箇所もあったので、日本人からしたらちょっと信じられない光景ではあったけど（笑）。毎日清掃が行われているから、ゴミやホコリはほとんどなくて思ってたよりも清潔でした。スタッフの方達はすれ違うと、いつもニコッと笑ってくれたので、明るい気持ちで過ごせましたね」
スタッフや医師が優しかったこともあり、緊張はすこしずつ解けていく。いよいよ、施術が始まるわけだが、その前に医師との丁寧なコンサルテーション（問診・診断）が行われた。
「その日にどんな治療をするか毎日話し合うんです。健康に対する不安や、どんなところを治したいのか聞かれて、大体の治療法や日数も考えます。前日に『明日の◯◯時にトリートメント室来てね』と言われて、その日に沿った治療をします。体調や結果次第でこの治療を続けようとか相談する感じ。たとえば生理の時は軽いマッサージのみにしようとか」
◆身体中の穴という穴からオイルを入れられて
さっそく施術が始まる。アーユルヴェーダでは、加齢による乾燥が老化を早めると考えられており、オイルで体内を潤すことがデトックスにおいて重要視されている。