「禁断の卵とじ」スーパーの惣菜コロッケを活用して手軽に完成！ボリューム満点のコロッケ丼レシピ
料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「【コロッケカツ丼】スーパーの惣菜コロッケを卵でとじて丼にしてみた【禁断の卵とじ】」と題した動画を公開しました。惣菜のコロッケを活用して手軽にボリューム満点の一品を作る、ユニークなアレンジレシピを紹介しています。
思いつきであらゆる食材を卵でとじる「リアル卵とじドキュメント」の今回の主役は、スーパーで買った牛肉コロッケです。まずはコロッケをトースターで温めて、一旦放置しておきます。親子鍋に水と調味料、薄切りの玉ねぎを入れて煮立てたら、温めたコロッケを乗せてフタをして煮込みます。
調理のポイントは、溶き卵を2回に分けて加えることです。1つめの溶き卵を入れて10秒ほど煮た後、2つめの溶き卵と三つ葉を加えて少し待つことで「見事な仕上がり」に。熱々のご飯の上に豪快に盛り付けます。「タレの染みたコロッケ」を口に運んだめしコイズミは、「めちゃくちゃウマイ！」と大絶賛。「立ち食い蕎麦さん、商品化どう？？」と提案するほど、大満足の出来栄えとなりました。
いつものお惣菜が立派なメインディッシュに早変わりするこのレシピ。手軽にがっつり食べたい日のメニューとして、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・スーパーの惣菜コロッケ 1個
・卵 2個
・ご飯 適量
・薄切り玉ねぎ 適量
・三つ葉 適量
・水 50ml
・かつおだし 小さじ1/2（食塩不使用）
・醤油 大さじ1
・みりん風調味料 大さじ1
・料理酒 大さじ1
・砂糖 小さじ1
［作り方］
1. 惣菜のコロッケをトースターで温め、一旦放置しておく。
2. 卵2つをそれぞれ別の容器に割り入れ、軽く溶いておく。
3. 丼にご飯を装っておく。
4. 親子鍋に水、かつおだし、醤油、みりん風調味料、料理酒、砂糖を入れ、混ぜて溶かす。
5. (4)に薄切りにした玉ねぎを加え、全体に広げる。
6. 温めたコロッケを中心に置き、フタをして煮る。
7. 沸いたらフタを開け、1つめの溶き卵を回し入れ、フタをして10秒煮る。
8. 2つめの溶き卵を回し入れ、三つ葉を加えてフタをし、少し待つ。
9. ご飯の上に(8)を乗せて完成。
思いつきであらゆる食材を卵でとじる「リアル卵とじドキュメント」の今回の主役は、スーパーで買った牛肉コロッケです。まずはコロッケをトースターで温めて、一旦放置しておきます。親子鍋に水と調味料、薄切りの玉ねぎを入れて煮立てたら、温めたコロッケを乗せてフタをして煮込みます。
調理のポイントは、溶き卵を2回に分けて加えることです。1つめの溶き卵を入れて10秒ほど煮た後、2つめの溶き卵と三つ葉を加えて少し待つことで「見事な仕上がり」に。熱々のご飯の上に豪快に盛り付けます。「タレの染みたコロッケ」を口に運んだめしコイズミは、「めちゃくちゃウマイ！」と大絶賛。「立ち食い蕎麦さん、商品化どう？？」と提案するほど、大満足の出来栄えとなりました。
いつものお惣菜が立派なメインディッシュに早変わりするこのレシピ。手軽にがっつり食べたい日のメニューとして、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・スーパーの惣菜コロッケ 1個
・卵 2個
・ご飯 適量
・薄切り玉ねぎ 適量
・三つ葉 適量
・水 50ml
・かつおだし 小さじ1/2（食塩不使用）
・醤油 大さじ1
・みりん風調味料 大さじ1
・料理酒 大さじ1
・砂糖 小さじ1
［作り方］
1. 惣菜のコロッケをトースターで温め、一旦放置しておく。
2. 卵2つをそれぞれ別の容器に割り入れ、軽く溶いておく。
3. 丼にご飯を装っておく。
4. 親子鍋に水、かつおだし、醤油、みりん風調味料、料理酒、砂糖を入れ、混ぜて溶かす。
5. (4)に薄切りにした玉ねぎを加え、全体に広げる。
6. 温めたコロッケを中心に置き、フタをして煮る。
7. 沸いたらフタを開け、1つめの溶き卵を回し入れ、フタをして10秒煮る。
8. 2つめの溶き卵を回し入れ、三つ葉を加えてフタをし、少し待つ。
9. ご飯の上に(8)を乗せて完成。
YouTubeの動画内容
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短い動画ばかりなので、いつも見ている動画の 箸休め的存在にしていただけたら幸いです。