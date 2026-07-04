「枠減らされそう」「厳しい」３大会連続、決勝T初戦で“アジア勢全滅”にSNS嘆き節「まだまだ世界との差がある」【W杯】
現地７月３日に行なわれた北中米ワールドカップのラウンド32で、オーストラリア代表はエジプト代表と１−１で120分を終え、PK戦の末に２−４で敗れた。
この結果、アジア勢は今大会に出場した９か国すべてが姿を消した。
グループステージではイラン、イラク、ウズベキスタン、ヨルダン、韓国、カタール、サウジアラビアが敗退。決勝トーナメントに駒を進めた日本とオーストラリアも、初戦でそれぞれブラジル、エジプトに敗れ、ベスト16進出はならなかった。
また、アジア勢は2018年ロシア大会、2022年カタール大会に続き、３大会連続で決勝トーナメント初戦までに全チームが敗退する結果となった。
アジア勢の挑戦が幕を閉じたことを受け、SNSではファンから「残念」「日本筆頭にレベル上げてこう…！」「まだまだ世界とは差があるな…」「アフリカ勢が強すぎる」「厳しいですね」「次回大会、枠減らされそう」といった様々な声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この結果、アジア勢は今大会に出場した９か国すべてが姿を消した。
グループステージではイラン、イラク、ウズベキスタン、ヨルダン、韓国、カタール、サウジアラビアが敗退。決勝トーナメントに駒を進めた日本とオーストラリアも、初戦でそれぞれブラジル、エジプトに敗れ、ベスト16進出はならなかった。
また、アジア勢は2018年ロシア大会、2022年カタール大会に続き、３大会連続で決勝トーナメント初戦までに全チームが敗退する結果となった。
アジア勢の挑戦が幕を閉じたことを受け、SNSではファンから「残念」「日本筆頭にレベル上げてこう…！」「まだまだ世界とは差があるな…」「アフリカ勢が強すぎる」「厳しいですね」「次回大会、枠減らされそう」といった様々な声が上がった。
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