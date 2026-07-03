「オフィスで恥ずかしい…」ローソン“振る”パスタサラダにまさかの声、“０秒”で食べられる“振らない”新シリーズ投入へ
「オフィスで振るのが恥ずかしい」「振るのに時間がかかる」。累計約3600万食を販売したローソンの人気「振っておいしいパスタサラダ」に寄せられた利用者の声を受け、“振らない”新シリーズが誕生した。7月7日から順次発売される「0秒パスタサラダ」は、蓋を開けたらすぐ食べられる新発想の商品。内容量は約30〜50グラム増量しながら価格は据え置きという、うれしい改良も施された。
【写真】開けてすぐに食べられる「0秒麺」とは…？
「振っておいしいパスタサラダ」は、2024年の発売以来、累計約3600万食を販売した人気シリーズ。従来は容器を振ることでドレッシングとパスタ、具材を混ぜ合わせる仕様だったが、新シリーズでは具材にあらかじめ味を付け、ドレッシングをパスタの上からかけることで、振らなくてもおいしく食べられるよう改良した。
ラインアップは全4種類。7月7日に発売される「豚しゃぶ」は、ごまドレッシングをかけたパスタに野菜、ごまマヨ、豚しゃぶを重ね、仕上げに切りごまをトッピング。ごまの香ばしい風味と豚しゃぶのさっぱりとした味わいが楽しめる。
同日発売の「海老明太子」は、明太子ドレッシングをかけたパスタに野菜、明太マヨを重ね、海老と卵をトッピング。明太子のほどよい辛みと海老のうま味、卵のまろやかさが調和した、満足感のある一品に仕上がっている。
7月14日には、「タルタルチキン」と「ごま担々」の2品も発売。「タルタルチキン」は和風醤油ドレッシングにタルタルソースと甘辛チキンを合わせた食べ応えのある味わい。「ごま担々」は、ごま担々ドレッシングと担々味の肉みそで、濃厚なごまのコクとピリ辛な味わいが楽しめる。いずれも税込397円。
ローソンでは近年、中皿や別添ソースをなくした冷し麺など、食べる際の手間を減らした商品開発にも注力。「0秒パスタサラダ」もその一環として、忙しいランチタイムでも手軽に楽しめる新シリーズとして展開する。
【写真】開けてすぐに食べられる「0秒麺」とは…？
「振っておいしいパスタサラダ」は、2024年の発売以来、累計約3600万食を販売した人気シリーズ。従来は容器を振ることでドレッシングとパスタ、具材を混ぜ合わせる仕様だったが、新シリーズでは具材にあらかじめ味を付け、ドレッシングをパスタの上からかけることで、振らなくてもおいしく食べられるよう改良した。
同日発売の「海老明太子」は、明太子ドレッシングをかけたパスタに野菜、明太マヨを重ね、海老と卵をトッピング。明太子のほどよい辛みと海老のうま味、卵のまろやかさが調和した、満足感のある一品に仕上がっている。
7月14日には、「タルタルチキン」と「ごま担々」の2品も発売。「タルタルチキン」は和風醤油ドレッシングにタルタルソースと甘辛チキンを合わせた食べ応えのある味わい。「ごま担々」は、ごま担々ドレッシングと担々味の肉みそで、濃厚なごまのコクとピリ辛な味わいが楽しめる。いずれも税込397円。
ローソンでは近年、中皿や別添ソースをなくした冷し麺など、食べる際の手間を減らした商品開発にも注力。「0秒パスタサラダ」もその一環として、忙しいランチタイムでも手軽に楽しめる新シリーズとして展開する。